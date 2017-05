Rajoy: «La independencia de Cataluña sería un trauma de consecuencias terribles»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concluido esta tarde las jornadas anuales que el Círculo de Economía celebra en Sitges (Barcelona), donde se da cita la flor y nata del empresariado catalán, y donde ha comparado la eventual independencia de Cataluña con el Brexit. "La secesión, ha dicho, sería un trauma de consecuencias terribles", ha afirmado. Cataluña, ha advertido, saldría de la UE, perdería las ayudas europeas y su PIB se reduciría un 30%. "La independencia de Cataluña es lo peor que nos puede pasar a todos, porque rompería siglos de historia juntos y liquidaría los lazos que nos unen", ha asegurado en su discurso ante la plana mayor del empresariado catalán.

Carles Puigdemont

Días después de que Carles Puigdemont le emplazara por última vez a negociar un referéndum y que el presidente del Gobierno replicara con el portazo definitivo, Rajoy ha insistido hoy en que "no va a autorizar ningún referéndum". "Ni quiero ni puedo, ese referéndum no se va a producir ", ha expresado. Y ha censurado además a Carles Puigdemont que limite el diálogo a los términos de la consulta. "El derecho de autodeterminación no existe", ha recordado a los independentistas. "Se me plante esto y no se me da más margen", ha dicho.

Rajoy ha señalado además que no puede aceptar el chantaje y la amenaza que le ponen los secesionistas sobre la mesa, en el sentido de que si no negocia la consulta, la Cámara catalana aprobará la ley de transitoriedad jurídica, que a su juicio liquidaría la soberaní nacional en 24 horas. Y una vez más, Rajoy ha emplazado al soberanismo a seguir el procedimiento que marca la Carta Magna. "Ese referéndum podría autorizarlo el Congreso, pero para ello necesitaría un cambio en la Constitución porque la soberanía radica en el conjunto del pueblo español", ha apuntado.

Rajoy, ante los empresarios catalanes que le han pedido que haga alguna propuesta sobre la mesa para buscar una solución a la crisis catalana, se ha comprometido a hacer "todo lo que esté en sus manos para que el sentido común se imponga". El presidente del Gobierno ha reclamado a los empresarios que se impliquen en la búsqueda de una solución política y ha pedido al PSOE que salga de la "equidistancia" en la que a su juicio los socialistas están instalados en el asunto catalán. "Me gustaría tener acuerdos en materia de estado con el PSOE", ha dicho, refiriéndose en concreto al caso catalán.

Una "vía de diálogo" cuestionada

El propio Puigdemont ha cuestionado que haya habido una "vía de diálogo" con el Gobierno central, después de que su oferta de negociar el referéndum fuese rechazada a las pocas horas de ser planteada a Rajoy. Así se ha referido el presidente catalán, en un comentario vía Twitter, a titulares de prensa que indicaban que, tras su intercambio de cartas, había finalizado el intento de negociación entre ambos gobiernos.El País

El presidente catalán ha replicado, en concreto, al principal titular de portada de este sábado en el diario El País: "Rajoy da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat". Según indica con ironía Puigdemont, "si el Mediterráneo pasa por Madrid -en alusión al corredor ferroviario- y los golpes de Estado se hacen con urnas, naturalmente se pueden cerrar cosas que nunca se han abierto".

El presidente catalán ha aludido, de forma indirecta, a la circunstancia de que se puedan utilizar recursos del Corredor del Mediterráneo ferroviario para el trazado del AVE situado en Madrid, y que, desde el PP, se haya considerado que el independentismo catalán está tratando de realizar un "golpe de Estado" con las leyes de desconexión.