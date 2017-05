Sánchez pide a Hernando que siga en la cúpula hasta el Congreso Federal

Pedro Sánchez está tomando ya las riendas del PSOE. El secretario general electo de la primera fuerza de la oposición se reunió ayer con el que hasta el pasado domingo era el portavoz parlamentario del partido, Antonio Hernando, para ponerse al día de los trabajos y citas más importantes que van a desarrollarse en el Congreso en las próximas semanas. Hoy, a las 10:00h, reunirá a toda la dirección grupo socialista en la Cámara.

Sánchez pidió ayer a Hernando que siga en ese núcleo hasta el Congreso Federal que el PSOE celebrará entre el 17 y 18 de junio para ayudar al portavoz interino, el valenciano José Luis Ábalos, y para hacer un "traspaso de información eficaz". "Como siempre, Antonio ha mostrado su disposición a colaborar con el secretario general y con la dirección del partido", dicen fuentes del entorno del dirigente, que presentó su dimisión la misma noche de las primarias.

Una vez pase el congreso, el revalidado líder está dispuesto a buscar al exportavoz "un puesto y una responsabilidad" donde pueda ser "útil". Eso aseguran las fuentes consultadas. La relación personal que en su día le unió con Hernando es para Sánchez irrecuperable pero reconce valía profesional al que fue uno de los pilares de su equipo en su primer mandato.

En las próximas semanas, en el Congreso se discuten los Presupuestos Generales del Estado. La posición del PSOE en el debate que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio es clara: votará en contra de las cuentas públicas. Pero por el camino, trata de hacer prosperar sus enmiendas en alianza con otros grupos parlamentarios.

El otro gran debate en cola es el de la moción de censura presentada por Pablo Iglesias, que se debate el 13 de junio. Sánchez tiene que decidir si opta por la abstención o por el no. En cualquiera de los casos, no ayudará a tumbar a Mariano Rajoy. Los socialistas consideran la iniciativa se Iglesias una frivolidad sin más objeto que meterles el dedo en el ojo. "Rajoy es censurable pero Iglesias no es presidenciable", argumentó ayer Ábalos, encargado de defender la posición del PSOE.