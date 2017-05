Díaz no ve una deshonra haber perdido

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que no es "ninguna deshonra" perder las primarias del PSOE porque "la única deshonra es la cobardía", mientras que el líder del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que vuelva "a rastras" a la región después de que le dieran "con la puerta en las narices".

"Cuando uno defiende aquello en lo que cree para su país y su partido se llama coherencia, no es ninguna deshonra que en un momento determinado tus compañeros no crean que ese es el proyecto que España necesita", ha dicho Díaz en respuesta a las alusiones a las primarias socialistas que ha hecho Moreno en su pregunta en el Parlamento andaluz sobre la brecha social y económica.

El 'popular' le ha respondido a Díaz que su problema precisamente es esa "soberbia", ya que ha ironizado con que "solo le falta decir 'he perdido porque he querido perder", y ha añadido: "Usted está aquí simple y llanamente porque no la han querido en su partido".

Ha advertido a la presidenta de que no le va a salir "gratis" haber puesto al PSOE "por delante" de Andalucía durante dos años "de maniobras, amagos, intrigas y conspiraciones" en su partido, ya que ha manifestado que 48 horas después de jurar el cargo en el Palacio de San Telmo "ya se le quedó pequeña" la comunidad.

Díaz, que ha lamentado que Moreno aproveche una pregunta sobre la convergencia de Andalucía "para dar rienda suelta a sus frustraciones", le ha recordado que fueron los andaluces en las elecciones los que decidieron que el PSOE gobernara. "Estoy aquí en Andalucía porque creo en mi tierra y defiendo al PSOE porque cuando al PSOE le va bien a Andalucía le va bien", ha manifestado la socialista.

Ha opinado que la intervención de Moreno es "poco original y previsible", ya que "su única obsesión" es que ella se marche para no tener que enfrentarse en las elecciones, y le ha avisado de que "no hay nada peor en política que temer al adversario". "Le guste o no hoy continúa una etapa en la que se va a tener que enfrentar conmigo", ha agregado Díaz, quien ha hecho hincapié en que defiende "lo mismo" siempre, que es "primero este país y primero Andalucía", después su fuerza política y por último ella.

Ha presumido de los resultados electorales de hace dos años y lo ha contrapuesto a la pérdida de apoyos del PP, que en su opinión demuestra que Moreno es "una vía de agua" para su partido.

Además, ha resaltado que ha tenido el apoyo mayoritario de sus compañeros en Andalucía y no tiene que "mirar" a Sevilla, Córdoba, o Jaén ni ver como sus compañeros van "a los tribunales", en referencia a las polémicas en los congresos provinciales del PP-A.

Moreno ha cuestionado por qué los andaluces deben darle el crédito que no le han dado sus compañeros de partido y se ha preguntado cómo se puede confiar "en quien ha pensado sólo y exclusivamente en su futuro". "Ya sabemos que la brecha que realmente le preocupa es la del 36 por ciento de socialistas que no le han apoyado en su tierra", ha añadido Moreno, quien ha lamentado el "tiempo perdido" por el debate interno del PSOE y que en el "esquema mental" de Díaz la gestión en la comunidad "sea lo último".

Ha exigido a Díaz que "recapacite" y se ponga "a trabajar", y que deje de mirar "con el rabillo del ojo" a Ferraz.

El líder del PP-A ha esgrimido que Díaz "ni sabe gestionar ni le gusta" y que "todo el mundo sabe que es una pésima gestora, por eso ni en su partido le compran el modelo". Ha denunciado que ha tenido que devolver más dinero que el resto de comunidades juntas en políticas de empleo mientras Andalucía aumenta su brecha económica y social con el resto de regiones.

Sin embargo, la presidenta ha asegurado que Andalucía "ha convergido más y mejor" con el resto de España que otras regiones periféricas en el ámbito europeo y ha afeado a Moreno que no hablara tras el "recorte" de inversiones en los PGE o para reclamar más partidas para infraestructuras en la comunidad. "Usted estaba en un hoyo, en una madriguera", ha indicado Díaz, quien ha vuelto a referirse a la "mala" aplicación del modelo de financiación para defender que se "castiga" a Andalucía.