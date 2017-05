Empleo pide para Echenique una multa de 10.000 a 25.000 euros por pagar en negro a un asistente

A Pablo Echenique podría salirle muy caro el haber pagado en negro al empleado que mantuvo como asistente personal durante una hora al día desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

Según informó ayer el Heraldo de Aragón, la sanción provisional propuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social oscila entre los 10.000 y los 25.000 euros. El propio secretario de Organización de Podemos confirmó la información aunque no específico el dinero que se le requiere. Tras reconocer que había pagado en negro a su asistente, Echenique pidió disculpas públicas y afirmó que haría frente a la multa de la que pudiera ser objeto. No obstante, ayer avanzó que ha recurrido la cantidad que se le requiere. «En el expediente se establece una multa que, aún suponiendo una importante parte de mis modestos ahorros, pagaría sin ningún problema si la considerase justa. Sin embargo, creo que este no es el caso», afirmó Echenique en las redes sociales.

El dirigente de Podemos achaca que su expediente de la Inspección de Trabajo haya salido a la luz a un intento de desviar la atención sobre los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al Partido Popular.