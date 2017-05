Iglesias asume que el fracaso de su moción de censura implica enormes riesgos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que el previsible fracaso de la moción de censura que han presentado contra el presidente Mariano Rajoy conlleva "enormes riesgos". Por ello, espera que la iniciativa sirva para "señalar un futuro distinto" y de "cambio" como la que defendió el expresidente del Gobierno Felipe González hace 37 años, antes de ganar las elecciones dos años después.

Así lo ha asegurado durante su intervención al inicio de la reunión que el Consejo Ciudadano Estatal de su partido -el máximo órgano de dirección entre asambleas- mantiene este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la moción de censura como principal punto a debatir, a pesar de que la iniciativa ya fue registrada este viernes en el Congreso. "Sabemos que la moción no va a prosperar. Sabemos que no voy a presidente del Gobierno después de la moción y que presentarla implica enormes riesgos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad", ha defendido ante los máximos dirigentes del partido morado.

En este sentido, Iglesias ha asegurado que aunque no van a ganar la votación porque no cuentan con el apoyo ni del PSOE ni de Ciudadanos, ésta debe servir, como la que presentó Felipe González en 1980 y que tampoco ganó, para "señalar un futuro distinto" y demostrar que existe una alternativa de Gobierno al PP. "Por eso una moción en este momento es algo que va mucho más allá de las matemáticas parlamentaria", ha explicado. "Es una manera de decir que España es mejor que su Parlamento", ha remachado, antes de señalar que, por ello, el programa que defiendan durante el debate de la moción "debe ir más allá de Podemos".

Apoyo de los militantes del PSOE

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que "muchos militantes y votantes del PSOE apoyan la moción de censura", y ha criticado que la respuesta de los dirigentes socialistas a su iniciativa hayan sido "los insultos". "Entendemos que el PSOE es diverso y estamos seguros de que en estos momentos hay muchos militantes del PSOE que apoyan la moción, aunque no la apoye la Gestora de Javier Fernández y aunque los tres candidatos a la Secretaría General hayan dicho que no la apoyan. Nosotros estamos seguros de que hay votantes del PSOE que la apoyan y que no están cerca del PP", ha afirmado.

Asimismo, Echenique ha lamentado que la respuesta del PSOE a su iniciativa haya sido la de "insultar", aunque ha justificado esta reacción en que "tienen muy complicado explicar a sus votantes y a sus militantes por qué no van a apoyar una moción a un partido que es una organización criminal, según dicen los jueces". "Como esa explicación no la pueden llevar adelante, como es imposible explicar esto hacia fuera, tienen que insultar a Podemos. Es la única maniobra discursiva que les queda al resultarles completamente imposible explicar el voto negativo a la moción", ha enfatizado.

En cuanto a las primarias socialistas, Echenique no ha querido posicionarse sobre los candidatos que aspiran a liderar el PSOE pero sí ha criticado que "quien manda ahora, la Gestora de Javier Fernández y de la corriente de Susana Díaz", está "más cerca del PP que de Unidos Podemos". "Veremos lo que pasa después", ha apostillado. "Espero que en algún momento el PSOE rectifique y deje de apoyar a un presidente que es testigo de la Audiencia Nacional, para vergüenza internacional", ha añadido, al tiempo que ha señalado que si eso ocurre y el PSOE decide en algún momento impulsar su propia moción de censura, se sentarán con ellos para intentar llegar a un acuerdo.