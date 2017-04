Investigación ineludible

La comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP, cuya creación fue aprobada por unanimidad de los grupos de la Cámara baja el pasado 30 de marzo, deberá constituirse en pocos días y deberá requerir la comparecencia en ella del presidente Rajoy. Ese es el ánimo que las últimas revelaciones de corrupción han suscitado en las filas de la oposición. La fórmula compensatoria empleada por los populares gestando otra comisión en el Senado -donde cuentan con mayoría absoluta- para investigar sobre la financiación de todos los partidos no sirve de cortafuegos ante el incendio desatado en torno a la 'operación Lezo'. La mera presunción de que la acción de la Justicia podría aflorar más situaciones comprometidas para el Partido Popular tampoco le permite a éste objetar la inmediata puesta en marcha de la comisión parlamentaria. La única razón que podría aducir es que la investigación emprendida por el Legislativo acabaría interfiriendo en el desarrollo de causas sujetas a secreto de sumario por parte de la Justicia, de instrucciones judiciales en curso o de vistas orales. Se trata en todo caso de un supuesto que la mesa que dirija los trabajos de la comisión deberá evitar atendiendo eventualmente a peticiones dirigidas desde el Poder Judicial a la Presidencia del Congreso. Del mismo modo que ésta podrá reglamentariamente dar curso de las conclusiones derivadas de la investigación parlamentaria al Ministerio Fiscal. Pero el cúmulo de escándalos es tal que su esclarecimiento político en sede parlamentaria resulta urgente, como lo es el establecimiento de controles más exhaustivos y eficaces contra la corrupción. Aspectos ambos que no pueden postergarse al previo pronunciamiento en firme de los tribunales. Es además ineludible que la comisión de investigación aborde la financiación del PP en un sentido amplio, puesto que no se trata solo de indagar sobre la hipotética entrada irregular de dinero en su caja o sobre el pago por terceros de inversiones y gastos realizados por el partido. Porque en el fondo forma parte también de la financiación irregular de un partido que sus dirigentes y cargos públicos obtengan ingresos ilícitos a cuenta de la posición que ocupan, en tanto que revierte a favor del partido a modo de sobresueldo de sus cuadros internos o de sus representantes en las instituciones.