Podemos y Ciudadanos avisan a PP y PSOE de que no aceptan más pactos subterráneos

Podemos y Ciudadanos han coincidido en reprobar al PP y al PSOE por sus acuerdos para repartirse puestos en instituciones y órganos arbitrales, como se hizo con el Tribunal Constitucional, y avisan de que no colaborarán en nuevas ediciones de estos pactos que tachan de "subterráneos" o para "repartirse el pastel".

'Populares' y socialistas llevaron a cabo en solitario la última renovación parcial del Tribunal Constitucional, aprobada en marzo en el Senado, y en próximas semanas y meses habrá que afrontar otros procesos como la elección de cuatro puestos de la Junta Electoral Central (JEC), pendiente desde principios de legislatura, o la renovación completa del consejo de RTVE, cuyo sistema de elección quiere cambiar la oposición en el Congreso.

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, no ha recibido llamadas por la renovación de la JEC, pero en todo caso sostiene que el PP y el PSOE "hacen muchos pactos de muchas cosas", algo que considera "los restos del bipartidismo" para "repartirse el tomate".

"Quizá consigan imponer determinadas decisiones con esos pactos subterráneos, pero, desgraciadamente para ellos, esto ya no es un pacto a dos -ha dicho a Europa Press-. El empuje del proceso de cambio nos tiene que ayudar a que, aunque quieran, eso no pueda ser".

Cambiar el sistema

José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos, cree que "PP y PSOE parecen tener bastante agilidad para llegar a acuerdos cuando se trata de repartirse el pastel" y considera que la solución no es sumarse a la mesa, sino cambiar el sistema de elección de esos órganos. "Lo que pedimos es que se cambie el método de nombramientos para el Poder Judicial o RTVE, hay que cambiar la ley para evitar que se repita lo que se viene haciendo los últimos 30 años", ha añadido.

En su opinión, no se trata de que Ciudadanos "se siente a la mesa para repartirse la tarta con ellos, sino que hay que cambiar el sistema para que no haya tarta". "Nosotros no vamos a querer sentarnos a esa mesa con los dos viejos partidos, sino que vamos a plantear una propuesta para modificar el modelo de nombramiento y que haya más objetividad, más profesionalidad y se prime el mérito", ha declarado a Europa Press.