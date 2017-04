Carrillo y Suárez, ¿políticos o estadistas?

DECÍA Alcide de Gasperi que conviene distinguir entre «políticos» -que sólo piensan en las próximas elecciones- y «hombres de Estado», que sólo piensan en las próximas generaciones. Carrillo y Suárez fueron las dos cosas. Políticos de raza porque ambos perseguían objetivos a corto plazo antes de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977; y estadistas porque, a la vez que tenían en cuenta sus intereses particulares, buscaban definir un sistema de convivencia viable, donde la libertad y el diálogo primaran sobre la lucha violenta entre sectarismos. Un sistema, en fin, donde la reconciliación entre las «dos Españas» sustituyera a la victoria de una mitad sobre la otra.

Y la legalización del PCE el 9 de abril de 1977 fue la demostración de que era posible «confiar en el enemigo», ese fenómeno que tan pocas veces ocurre y que resulta prácticamente inaudito en una historia tan fratricida como la de nuestro país, casi siempre roto entre banderías irreconciliables. Hace cuarenta años se escenificó un pacto entre caballeros -uno franquista, el otro comunista- donde hubo lealtad y honestidad, en medio de una tormenta político-militar que siempre amenazó con llevárselos por delante. Pactaron porque se necesitaban mutuamente, pero también porque sabían que regodearse en los rencores pasados no serviría para solucionar los problemas presentes. Como decía Ortega: «Sólo la digestión -que no el rechazo ni la ignorancia- del ayer forja mañanas prometedores».

El 11 de abril de 1977 dimite el ministro de Marina Pita da Veiga, indignado ante la decisión presidencial de legalizar a los comunistas, y las puertas del almirantazgo se cierran para un Suárez al que le cuesta encontrar un sustituto. La tensión es máxima. Adolfo llama a su enlace secreto con Carrillo, el abogado y presidente de Europa Press José Mario Armero, y le confiesa ese mismo día 11 de abril: «He tenido que negociar con los militares hasta las cinco de la mañana y, a pesar de la calma, la situación es muy peligrosa. Todavía no me he acostado. Pepe, pide al PCE máxima prudencia, que traten de evitar reacciones contrarias. Me preocupa especialmente la Marina».

El comunicado del Consejo Superior del Ejército emitido el 14 de abril de 1977 demuestra esa «situación muy peligrosa» de la que advierte Suárez. «Aceptamos por disciplina -dice ese comunicado- la decisión del gobierno [.], pero con todos los medios a nuestro alcance defenderemos la bandera, la unidad de la patria y la monarquía». El inminente peligro de golpe es conjurado gracias a la rápida gestión de Armero ante la cúpula comunista, que ese mismo día está reunida en el Hotel Meliá Castilla de Madrid para celebrar su primer Comité Central en la legalidad. De parte de Suárez, José Mario traslada a Carrillo la necesidad de que este haga algún gesto espectacular -asumir la bandera rojigualda, defender la unidad de España, aceptar la Monarquía, renunciar a la violencia- para tranquilizar a los militares. Y Santiago lo hace, afirmando en una histórica rueda de prensa que «en estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima [.]. No dramatizo: digo en este minuto lo que hay». La tormenta se disuelve, aunque sólo temporalmente, porque la fractura entre la cúpula del Ejército nostálgica del franquismo y el gobierno reformista de Suárez se ha producido y se intensificará a partir de ese instante, hasta desembocar en el 23-F.

A 'toro pasado' puede ser tentador afirmar que un Carrillo temeroso cedió en exceso hasta traicionar su identidad política, ideológica y simbólica. Tal sacrificio fue una de las causas -no la única, ni siquiera la más importante- de un descalabro en las urnas que acabó reduciendo a simple anécdota al que fue primer partido de la oposición antifranquista. La documentación que da cuenta de aquellos tensos días, anteriores y posteriores al 9 de abril de 1977, demuestra que el peligro de golpe de Estado no fue imaginado, orquestado ni alimentado por ninguna campaña de agitación y propaganda prorreformista (como a veces se ha escrito). El temor era fundado, el miedo partía de una amenaza real que, si bien logró sortearse temporalmente, pendería como una espada de Damocles sobre la naciente democracia. ¿Qué debería haber hecho Carrillo entonces?, ¿acaso inflamar los ánimos, apostando por una ruptura innegociable, en aquel difícil contexto? La política es el arte de lo posible, aunque no siempre lo posible coincida con lo deseable.

Si bien sólo podemos observar el pasado desde el presente, no conviene que nuestra mirada esté determinada por las actuales circunstancias, tan distintas y distantes de aquel Sábado Santo de hace cuarenta años. La historia nunca es un cuadro de Caravaggio, con su nítida separación entre las luces («los buenos») y las sombras («los malos»), sino un cuadro de Velázquez donde los contornos se difuminan a medida que nos alejamos de los primeros planos. El tenebrismo satisface a los dogmáticos, pero la realidad es una gradación de grises que sólo se entiende si convertimos el devenir histórico en un poliedro con tantas caras como interpretaciones. Y al recorrer esas caras constatamos la complejidad de lo ocurrido, pues sólo se comprende cuando se compara.

----------------

(*) Es autor de 'La legalización del PCE. La historia no contada' (Alianza Editorial, 2017).