El PDeCAT ya reconoce en público que el proceso soberanista puede fracasar

El PDeCAT, la formación heredera de Convergència, ha reconocido esta mañana que el proceso soberanista puede "fracasar". Así lo ha admitido el coordinador del partido, David Bonvehí, para quien el término fracaso podría darse de dos maneras: en caso de que se celebre el referéndum y gane el no a la independencia o directamente si al final no hay consulta, por unas razones u otras. Esta última es una de las opciones que cada vez gana mayor peso y en caso de que en septiembre no haya votación, como el Gobierno catalán insiste casi a diario que habrá, el PDeCAT se plantea cambiar de estrategia y buscar un candidato a las próximas elecciones catalanas, que se celebrarían haya o no referéndum en otoño de este año, de un perfil "autonomista".

"Hay que ver todos los escenarios", ha reconocido esta mañana el dirigente nacionalista en Rac-1, después de que hayan trascendido en el Eldiario.es unos audios en los que el coordinador de la formación soberanista explica a cargos locales del partido la estrategia convergente. Aunque ha insistido en que el independentismo está "centrado" en el referéndum, no se descarta ya ninguna posibilidad. "Somos independentistas y nunca renunciaremos a la independencia, pero si hay elecciones autonómicas, el candidato debe ser para esas elecciones", ha señalado.

En el audio, Bonvehí, que dirige el PDeCAT junto a Marta Pascal, revela a los mandos comarcales que el partido no puede ser visto por el electorado como "más radical" que ERC o la CUP, porque el moderado parece que sea Junqueras y señala que el exvotante de CiU debería poder votar al PDeCAT.

La CUP ha replicado via Twitter: "No es tiempo ni de dudas ni de actitudes derrotistas ni de cálculos partidistas. Los que no lo entiendan, que dejen paso", ha afirmado la diputada Mireia Boya.