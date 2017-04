ETA, punto final

La entrega de las armas, municiones y explosivos que ETA tenía todavía en su poder cerró ayer el capítulo más dramático de la reciente historia del País Vasco y de España. La existencia de una trama violenta que se había perpetuado sojuzgando a una parte de los vascos bajo la espiral que alimentaban sus atentados. Ayer la banda se deshizo del material que le había servido para asesinar y amenazar a miles de ciudadanos. Pero con ello no se pasa página respecto a los crueles episodios que protagonizaron los etarras, aunque prácticamente se ponga punto final a su existencia. Quedan por esclarecer crímenes, por fijar la verdad de los hechos en la consciencia colectiva frente a los intentos de contextualizarla a base de eufemismos hirientes para las víctimas e insultantes para la inteligencia de los demás. A estas alturas puede resultar vano exigir a los activistas de ETA, aun en libertad o ya en prisión, que se retracten de su trayectoria, reconozcan sin evasivas el daño causado y pidan perdón a quienes lo sufrieron y continúan padeciéndolo. Es muy probable que nunca se pronuncien en tales términos, como es también posible que nunca formalicen -ni interna ni públicamente- su disolución. Pero lo que sí es del todo exigible es el desarme verbal de quienes hasta la entrega de las armas por parte de ETA han venido justificando e incluso reivindicando la barbarie como si se tratara de un aderezo inexorable de la propia historia de los vascos, ajena a la voluntad de unos terroristas que -en la versión apologista- se habrían visto obligados a hacer lo que en realidad no querían. Será imposible avanzar en la redacción de un relato inclusivo si tras el desarme de la banda persiste tan falaz e injusta manipulación del pasado. Si la banda ayer desarmada pretende hoy la indulgencia a cambio de sus zulos. Como si se cobrara el precio de la paz a plazos, segura de que la sociedad y las instituciones se los irán abonando en forma de olvido, de comprensión presente y futura hacia la intolerancia pretérita, de permisividad para que la parte de la sociedad vasca que prefiere que ETA se desvanezca sin dar demasiadas explicaciones y, por supuesto, sin arrepentimientos se salga con la suya. La salida buscada de elusión de responsabilidades individuales y colectivas a la vez.

El compromiso ético por deslegitimar el uso de la violencia no puede remitir porque ETA haya entregado la geolocalización de sus depósitos. Todo lo contrario, la deslegitimación del terror ha de redoblar sus esfuerzos cuando desaparecen las armas, y la sinrazón se cuela gracias a la desmemoria y a un lenguaje simbólico pretendidamente aséptico. Ayer, en los actos que se desarrollaron en el País Vasco francés en torno al desarme de ETA no se oyó reproche alguno a la trayectoria de la banda, como si la 'unilateralidad' de su entrega mereciera por sí misma el perdón y el olvido. El ceremonial estuvo compuesto de los mínimos que podía pretender lo que quedaba de ETA: una apariencia de acontecimiento internacional, una apariencia de sociedad civil movilizada, una apariencia de verificación experta, una apariencia de intermediación eclesial, una apariencia de complicidad con las instituciones que quisieron retratarse en el 'proceso de desarme'. Pero ETA no se salió ayer con la suya. Porque prevalece la sensación de que sus últimos activistas se vieron obligados a disimular la escena final de un fiasco de décadas que solo puede exhibir como trofeo el dolor infligido a tantas personas y familias. De décadas de terror que, finalmente, solo consiguieron atenazar a los suyos; de décadas de totalitarismo que solo lograron apoderarse de la voluntad de una minoría. Frente a aquellos que, en la euforia de Bayona, anunciaban el inicio de la enésima fase de un interminable 'proceso de paz' ha de quedar claro que, como las armas de ETA, todo está en manos del Estado de Derecho.