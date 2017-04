Congresistas de EE UU abordarán el proceso independentista con Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirá el domingo en el Palau de la Generalitat con los congresistas estadounidenses Dana Rohrabacher y Brian Higgins, con quienes abordará la situación del proceso catalán. Los dos miembros de la Cámara de Representantes de EE UU asistirán al encuentro acompañados del cónsul de asuntos políticos del Consulado General de EE UU en Barcelona, Adam Smith.

Dana Rohrabacher es congresista republicano por California y presidente del subcomité de Europa de la Cámara de Representantes de EE UU. Esta será la segunda vez que se encontrará con el presidente Puigdemont, tras la reunión que mantuvieron el pasado 29 de marzo, en Washington. En el año 2015, el congresista defendió el derecho a decidir de Cataluña. "La gente de todo el mundo tiene el derecho a decidir y tomar una decisión sobre qué país y qué gobierno quieren tener. No veo ninguna razón por la que la gente de Catalunya no pueda tomar su propia decisión sobre si quieren o no formar parte de España", aseveró. "Deseamos lo mejor a los catalanes y creo que merecen el derecho a votar", dijo.

Brian Higgins, miembro del Partido Demócrata, es representante por Nueva York en la Cámara de Representantes de EE UU; miembro del subcomité de Europa. Higgins asumió también un papel activo durante el proceso de paz en Irlanda.

El presidente de la Generalitat ofrecerá además una cena a los congresistas, a la que asistirán también el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.