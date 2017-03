El hombre de los dos mil tumores estafó 250.000 euros a más de 8.000 personas

Paco Sanz, el hombre que recaudaba dinero para tratarse el síndrome de Cowden, y que aseguraba tener cerca de 2.000 tumores, estafó a más de 8.000 personas y recaudó alrededor de 250.000 euros, que dedicó a mantener un alto nivel de vida, según la Policía.

El hombre, de 46 años, para el que el juez ordenó prisión sin fianza el pasado 9 de marzo, fue arrestado junto con sus padres en una operación de la Policía Nacional por estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, a través de la "Asociación Paco Sanz para la investigación del Síndrome de Cowden" con la que pedía ayuda para su tratamiento desde 2010.

Según la investigación, Paco Sanz exageraba su diagnóstico médico y hacía creer a sus víctimas que padecía una enfermedad terminal con una esperanza de vida muy corta. A través de las redes sociales, la organización de eventos y publicación de libros, con el apoyo de personas populares, recaudó 250.000 euros que no destinó a ningún tratamiento médico, sino a su lucro personal y al mantenimiento de un alto nivel de vida, con la adquisición de vehículos, compras en tiendas de lujo, tecnología o viajes, según un comunicado de la Policía.

Los agentes consideran acreditado que Paco Sanz nunca ha recibido tratamiento de quimioterapia y la patología que padece no es una enfermedad mortal. Gracias a la colaboración de la embajada de Estados Unidos en Madrid, entre 2010 y 2012, el hombre había viajado en 11 ocasiones a ese país, donde "se sometió únicamente a un ensayo clínico completamente gratuito". Una de las entradas a EEUU lo hizo "a través de Miami y en un crucero de lujo", añade la nota.

El Síndrome de Cowden

La investigación se inició a principios de este año cuando agentes de la comisaría de Puente de Vallecas (Madrid) tuvieron conocimiento de la presunta estafa a través de la Asociación creada por Paco Sanz para la investigación del "Síndrome de Cowden". La entidad estaba inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior para poder recaudar fondos, pero no lo estaba en el registro de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Los investigadores, añade el comunicado, constataron que el Síndrome de Cowden no es una enfermedad mortal y no requiere tratamiento alguno, excepto revisiones periódicas. La Policía afirma que desde 2010 había recaudado más de 250.000 euros en donaciones, que no destinó a ningún tratamiento médico, sino a mantener un alto tren de vida.

El 8 de marzo pasado Paco Sanz fue detenido en la Pobla de Vallbona (Valencia) junto con sus padres, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando se les requiera, y fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, perfiles en diferentes redes sociales y la mensajería solidaria para la recaudación de donaciones. Paco Sanz González de Martos creó una asociación con su nombre y una web, que todavía hoy está operativa, en la que resume detalles de su vida y sus aficiones, al tiempo que pide recursos para poder pagar su tratamiento en Bethesda, en Maryland (EE UU).