Las polémicas de los titiriteros y del Matadero fuerzan la salida de la edil de Cultura de Madrid

La alcaldesa de Madrid ha decidido prescindir de Celia Mayer en la concejalía de Cultura y Deportes después de dos años, pero ha creado una nueva área para ella (Igualdad) para seguir contando con sus servicios en la lucha contra la violencia de género.

Celia Mayer se había reincorporado un mes antes tras una baja de maternidad durante la cual sus funciones en Cultura y Deportes fueron asumidas por Carmena. La propia alcaldesa ha asegurado que asumirá de nuevo esas tareas mientras prepara una «profunda reorganización» del área. «Me siento obligada a dar el primer paso y lo asumo yo en un primer momento y luego ya veremos», aseguró la edil en la conferencia de prensa en que anunció el relevo.

Carmena y Mayer habían tenido algunos descuentros como en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, por la cabalgata de Reyes de 2016 o la gestión de la crisis de los titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo. «No han tenido trascendencia con respecto a esta decisión», dijo Carmena con intención de aclarar sus intenciones. «No somos un grupo que actúa al paso de la oca y eso sorprende. Cuando hay debate hay como un ambiente de hablar de crisis y de verdad que no hay crisis, no sé como decirlo. Comprendo que somos nuevos pero hay que cambiar el chip para entenderlo pero de verdad que no hay crisis», añadió la alcaldesa.

El PP, en la oposición en la capital española, ha aprovechado para criticar el trabajo de Mayer en los últimos tiempos. «Los errores en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica -con la aberrante retirada de una placa en honor de ocho Carmelitas asesinados en 1936-; el cese sectario de Juan Carlos Pérez de la Fuente al frente del Teatro Español; la crisis de los titiriteros en el Carnaval de 2016; la ridícula puesta en escena de la Cabalgata de los Reyes Magos del año pasado y la reciente retirada del nombre de las salas dedicadas a Max Aub y Fernando Arrabal y la general indignación del mundo del teatro ante la programación de la nueva etapa de Matadero, son algunos de los hitos que han jalonado la nefasta gestión de Mayer en Cultura», ha recordado Iñigo Henriquez de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular. «Si Mayer no está capacitada para dirigir Cultura, ”¿por qué lo está para dirigir Igualdad?», añadió.