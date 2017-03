La fiscal del caso 'Denise': «Hay gente que mata porque es mala, no loca»

La fiscal del juicio por el asesinato de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, ocurrido el 5 de abril de 2015 cerca de Castrillo de los Polvazares (León) mientras hacía el Camino de Santiago desde Pamplona, ha explicado al jurado popular que el acusado del crimen, Miguel Ángel Muñoz, "no tiene ningún problema mental" y que era consciente de lo que hizo, con saña y sangre fría.

"No todas las personas que matan están locas, hay gente que mata porque es mala", ha asegurado María Tornadijo en su primera intervención, durante este caso 'Denise', para tratar de convencer de la culpabilidad del acusado a los nueve ciudadanos que conforman el tribunal del jurado.

Directa, especificando su función como garante de la ley y defensora de lo público, "mi sueldo lo pagan ustedes" le ha dicho al jurado, la fiscal ha reconocido que si no es por la "confesión" de Miguel Ángel, de 41 años, "no aparece el cuerpo" y les ha aventurado que "les va a mentir" en su declaración. "Ya lo hizo tres veces en tres versiones distintas de lo ocurrido", ha recordado.

«Macabro y miserable»

La acusación particular del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de León, ha elevado el tono y ha afirmado que el testimonio del procesado ante la Policía, las forenses o el juez instructor de Astorga fue "macabro y miserable", que eliminó todas las huellas del crimen tras pegarle con un palo y cortar el cuello a Denise o que, incluso, le cortó las manos con una sierra "por miedo a dejar algún resto biológico". "Le arrebató su vida de forma despiadada", ha señalado el abogado de la familia de Denise Pikka Thiem.

Finalmente, la defensa del presunto asesino ha centrado su estrategia en la ausencia de pruebas concluyentes, "ni testigos ni ADN, no hay nada". "Este hecho es terrible, también para la familia. Pero no lo ha cometido Miguel Ángel. Por el mero hecho de ser funcionarios de la Policía no tienen por qué decir verdad. Traten de situarnos en la misma posición a todos", les ha pedido el abogado Vicente Prieto al jurado popular.

La defensa ha solicitado la libre absolución de su cliente o, en su defecto, la eximente completa por trastorno mental o la atenuante muy cualificada.