Zapatero se lanza con el inglés en Oxford

Los profesores de idiomas suelen decir que la mejor manera de hablar un idioma es lanzarse a ello sin temor. Y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido hacerlo. El socialista fue invitado el pasado jueves a la Universidad de Oxford para ofrecer una charla sobre la 'Europa Post-Brexit y el futuro de la Globalización', dentro del programa 'The Madariaga Series. Bringing Spain to the Spotlight', que patrocinan la propia universidad, el Magdalen College y la Oficina para Asuntos Científicos y Culturales de la Embajada de España. El inglés fue siempre, como para la mayoría de los jefes del Ejecutivo español, una asignatura pendiente para él. Sin embargo, desde que abandonó la Moncloa lo ha ido puliendo en charlas y conferencias, muchas de ellas como presidente del consejo asesor de la fundación alemana para promoción de la paz Instituto de Diplomacia Cultural.