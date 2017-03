Libertad provisional para la madre de la menor rescatada de un balcón en Alicante

El juez de guardia de Alicante ha acordado la libertad provisional de la mujer detenida por dejar sola en casa a su hija, una niña de 5 años que fue salvada por los bomberos de caer al vacío desde un séptimo piso el pasado miércoles. La arrestada está imputada (figura legal denominada ahora investigada) por un delito de abandono temporal de menor, aunque el magistrado no le ha impuesto ninguna medida cautelar, según ha afirmado a los periodistas su abogado, José Javier Sáez.

La mujer ha admitido durante su declaración que cometió un error al dejar momentáneamente sola a la niña para acudir junto a su actual compañero sentimental a un gimnasio cercano para pagar la cuota. Los hechos ocurrieron sobre las 22:15 horas del pasado miércoles, cuando la pequeña se despertó y al no encontrar a su madre decidió salir de casa por un balcón acristalado.

Unos ciudadanos que se hallaban en la zona, en la céntrica plaza de Luceros, en Alicante, fueron los que dieron la voz de alarma al observar que la niña se encontraba encaramada en la fachada, con todo el cuerpo fuera, agarrada al marco de los ventanales y con los pies sobre una estrecha cornisa. Los bomberos accedieron hasta ella con una escalera articulada y la rescataron sana y salva, mientras que su madre fue detenida instantes después cuando regresaba al domicilio por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de abandono de menores.

La detenida ha comparecido esta mañana ante el juez de guardia y, tras quedar en libertad, ha declinado atender a los medios de comunicación. Su letrado, en cambio, ha relatado que la pequeña estaba "muy dormidita" y le había contado esa noche a su madre que estaba muy cansada, por lo que la mujer no sospechó que pudiera despertarse. "Ella pensaba salir solo un momento, aunque el momento se alargó un poco más. No se imaginaba que la niña pudiera abrir ese cristal porque es difícil y no lo había hecho nunca", ha indicado Sáez.

Preguntado por si la madre está arrepentida de su actuación, el abogado defensor ha contestado: "Claro. No lo volvería a hacer en la vida, por supuesto". Ha reiterado que el juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra su defendida, tampoco en relación a la patria potestad, por lo que espera que la pequeña, que está actualmente acogida por el padre biológico, esté de nuevo con su madre el próximo lunes a la salida del colegio, tal y como está acordado en el régimen de visitas fijado tras la separación de la pareja.