Zoido: «No he encontrado ninguna 'policía política' en Interior»

“Lo digo sinceramente, cuando yo llegué al Ministerio del Interior no me he encontrado con ninguna 'policía política'”. Juan Ignacio Zoido ha negado en el Senado la existencia de una camarilla policial en el seno del CNP dedicada a investigar adversarios políticos.

Es más, el ministro ha negado que los cambios en la policía, aparentemente dirigidos a hacer una limpieza de esa camarilla, tengan ese objetivo. Ha explicado que todas las decisiones en la Policía han sido tomadas, sin consultarle, por el nuevo número 2 del cuerpo, Florentino Villabona.

Según Zoido, Villabona ni siquiera le preguntó cuando ordenó la disolución de la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habría sido usada para hacer informes extrajudiciales sobre el 11M o el chivatazo a ETA, tal y como reveló el exnúmero 2 de la Policía, Eugenio Pino.

El ministro ha insistido que todos los cambios en la policía se han enmarcado en la “más absoluta normalidad”.