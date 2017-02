Cifuentes presenta más de 3.700 avales para liderar el PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha registrado este viernes 3.706 avales para presentar su candidatura a liderar el PP de Madrid. Lo ha hecho a las 10.30 horas acompañada del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, estrecho colaborador desde la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que tan solo son necesarios 90 avales para presentarse como candidato y de que hay plazo hasta el día 22, Cifuentes ha conseguido 3.706 en tres días. Eso sí, ella misma ha precisado que se conformaba con lograr los 90 avales que requiere el partido porque no cree que esto sea "una competición de a ver quien presenta más o menos". "Me ha sorprendido mucho el número porque no he pedido el aval absolutamente a nadie. El mensaje es que quien quisiera avalara pero sin ningún tipo de petición previa", ha explicado Cifuentes, quien ha añadido que llegar "casi a 4.000 en apenas tres días sin haberlo pedido de manera expresa" le hace sentirse "satisfecha".

"Me dicen que a lo largo de la mañana de hoy y durante los dos días que quedan van a seguir llegando avales", ha continuado Cifuentes, quien ha asegurado que no ha pedido el aval a nadie porque tiene que ser "absolutamente voluntario". En su comparecencia a las puertas de la sede del partido, ha destacado que la mayoría de los avales son de militantes y personas de sedes que se han puesto en contacto con ella para ver cómo podían darle su aval.

Apoyada por las Nuevas Generaciones

"Está representado todo el partido en estos avales y mi agradecimiento a todos ellos por haberme apoyado y por el cariño y aliento que estoy encontrando en todo momento", ha destacado. Se siente "especialmente orgullosa" del apoyo que han prestado Nuevas Generaciones porque le gusta saber que "una parte importante de los jóvenes del partido apoyan este proyecto", pero ha precisado que "cualquier aval vale lo mismo que otro". Lo que ella quiere, ha aseverado, es "recuperar el protagonismo de la militancia" y "todos los apoyos valen igual".

A pesar de que ella no ha puesto nombre a los apoyos, fuentes populares han precisado que entre los avales están los de tres ministros: Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal e Íñigo Méndez de Vigo; así como del presidente del Senado y presidente de Honor del PP de Madrid, Pío García Escudero. Le han avalado la inmensa mayoría de los alcaldes madrileños, entre los que destacan el de Alcorcón, David Pérez, o Boadilla del Monte, Antonio González Terol, que en principio fueron tildados de 'aguirristas'. Además, le ha apoyado aproximadamente 16 presidentes de distrito y el secretario general del distrito de Chamberí, del que hasta ayer era presidente el que previsiblemente será su contrincante Luis Asúa.

Mejor varias candidaturas

Precisamente, preguntada por otras posibles candidaturas, ha afirmado que en un momento como el actual está "bien que se presente todo el mundo que quiera, todo el mundo que tenga un proyecto para el PP". "Lo que tenemos que hacer es confrontar proyectos, confrontar ideas. Es algo muy positivo, yo lo voy a hacer de manera constructiva porque creo que eso al final mejora nuestro proyecto, donde cabemos todos los que tenemos algo que aportar al PP", ha señalado.

Preguntada por si animaría a que se presentará el presidente del PP de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, ha considerado que es algo "muy positivo que haya varias candidaturas". "Cualquiera que tenga un proyecto venga del entorno que venga va a ser una competición muy sana, muy buena y muy positiva. A mí me parece bien. Yo no tengo adversarios, tengo compañeros de partido y al final estamos todos en un proyecto y queremos un PP cada vez mejor, cada vez más cercano a la gente, cada vez con mayor base electoral, que sea capaz hacer que los ciudadanos recuperen la confianza en nosotros y en ese proyecto bienvenidos todos", ha señalado.

La popular ha avanzado que va a hacer una campaña "muy sencilla". "No voy a hacer ningún acto costoso, va a ser una campaña a pie de calle y lo único que vamos a hacer es visitar las sedes", ha expuesto. "Patearme con mi equipo la Comunidad de Madrid", ha explicado para añadir que lo que hará es tratar de convencerles de que el proyecto que encabeza en estos momentos es el que "conviene al PP de Madrid para revitalizar el partido y que los afiliados se sientan muy orgullosos del PP".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que será una campaña "muy sencilla, muy barata, con actos en sedes y en la calle". No tienen intención de hacer grandes actos ni despliegues. Además, la pagarán a escote y cualquier gasto que haya lo pagarán ellos.