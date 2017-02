Bescansa apuesta porque Errejón ocupe un papel relevante

Bescansa: que Errejón siga de portavoz parlamentario no es lo más importante

La cofundadora de Podemos Carolina Bescansa ha señalado hoy que el hecho de que Íñigo Errejón siga de portavoz en el Congreso no le parece lo más importante si bien ha subrayado que, en el nuevo Podemos, deberá ocupar un papel relevante porque tiene mucho que aportar.

En una entrevista en RNE, la secretaria general del grupo parlamentario ha comentado que espera que Errejón siga aportando todo su caudal de conocimiento, de saber hacer y de capacidad de análisis y ha insistido en que la coordinación del grupo es más importante "que quién se ocupa de cada cosa en cada momento". Ha pedido que no se dé tanto peso "a la cuestión de los sillones" y ha reiterado que lo que realmente importa es que el grupo parlamentario funcione bien, en cada comisión trabaje la gente más adecuada y haya un trabajo de cooperación". Para esto, ha dicho, es importante el portavoz pero también el rumbo político del grupo y esto "en el parlamentarismo es un trabajo cien por cien colectivo".

Respecto a la relación de la formación morada con el PSOE, Bescansa ha reconocido que con Susana Díez como líder del partido las cosas serían "más difíciles", si bien ha precisado que Pedro Sánchez no es garantía. Bescansa también ha indicado que la posición del PSOE respecto a Unidos Podemos es la que le ha partido "por la mitad y lo ha convertido en un partido gobernado por una gestora". Además, ha añadido que hasta que el PSOE no resuelva su relación con Unidos Podemos no tendrá rumbo en la organización.