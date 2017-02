Sánchez pide a la Gestora que no deje fuera de las primarias al PSC ni les haga a «rogar el voto»

Lo que no es casualidad que algunos, sobre todo los que vivis de la polítca sin oficicion ni beneficio, hayais apoyado y callado ante el golpe de estado dado con el fin de que Podemos no pueda meter la cabeza en toda la maraña de mierda que teneis formada en el PPSOE. Si que no vean a ver si si os va a acabar el chollo, ahora esta de moda las puertas giratorias en las electricas, pero callais sabiendo que esa es solo una puerta giratoria, las diputaciones, consejos consultivos, fundaciones ... esa es la jubilación que os importa y si para eso hay que cortarle la cabeza a un secretario general se hace, si para eso hay que hacer lo contrario a lo prometido en campaña se hace... Venga ya que se os ve el plumero.



Ni que decir tiene que Pedro Sanchez es parte de ese PPSOE que tanto denostamos muchos, pero se fué un poco a la izquierda, solo un poco, y los Felipe González y cia no podian permitir que se viera toda la mierda que han dejado detras.