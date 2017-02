Iglesias ve «sensato» que Errejón fuera el candidato de Podemos en Madrid

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido hoy que hubiera visto "sensato" que Íñigo Errejón se presentara como candidato al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, que cree que eso hubiera "facilitado muchas cosas" y que han hablado de ello "muchas veces", aunque el número dos lo ha rechazado.

A cuatro días de la Asamblea Ciudadana que decidirá el futuro del partido, Iglesias ha explicado en Antena 3 que Errejón "legítimamente no quiere tomar esa decisión en este momento" porque entiende que tienen dos proyectos distintos en Vistalegre II y que "tienen que confrontar democráticamente".

Ha admitido, no obstante, que la decisión no está en su mano, ya que los candidatos se elegirían en unas primarias, y depende de lo que a "cada uno le apetece". Aunque, ha insistido: "Claro que he hablado de eso muchas veces con él" y "claro que si tuviéramos eso definido ya como una apuesta, aunque tiene que haber unas primarias en las que decida la gente, eso podría haber facilitado muchas cosas".

No se ha dado esa posibilidad e Iglesias y Errejón confrontarán sus dos proyectos. "Y si gana el suyo, él será el líder nacional de Podemos y, si gana el mío seguiré siéndolo yo, pero claro que a mí me parecería sensato que Íñigo pudiera dar ese paso porque creo que sería un excelente candidato que podría ganar tanto el Ayuntamiento como la Comunidad (de Madrid)", ha insistido el líder de Podemos.

Errejón, que ayer rechazó las "especulaciones" cuando se le preguntó por la oferta de Iglesias para que se postulara como candidato, explicaba también que el debate sobre el futuro de Podemos no puede vincularse "a ver en dónde se coloca cada uno", sino que la discusión debe centrarse en "el rumbo nacional".

Por su parte, el secretario general de Podemos ha negado que esté intentando apartar o quitarse de encima a Errejón. Al contrario, ha asegurado que el secretario político "es una persona extremadamente valiosa", en la que siempre ha confiado y que ha hecho "muy bien su trabajo", aunque tengan desacuerdos y visiones diferentes, que han provocado que los inscritos tengan que decidir.

«Extirpar» las dinámicas de Podemos

Iglesias ha asegurado además que una de las cosas por las que quiere ganar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre es para acabar con la "imagen patética" que están dando hacia fuera, con comportamientos como el demostrado por el cofundador y exdirigiente Luis Alegre.

"Esta dinámica según la cual alguien se enfada y escribe un artículo en prensa para convertirse en titular y para que todo el país hable de ti es algo que hay que extirpar", ha asegurado en una entrevista en Antena 3, tras lamentar la actuación de Alegre y mostrar "lástima" por él.

Según Iglesias, "es clave" que este "espectáculo" que están dado hacia fuera "se pueda parar". "Es algo que hace daño a lo importante. Lo que nos pase a nosotros en lo personal, a Pablo Iglesias o a Luis Alegre, no tiene importancia en relación a lo que le pasa a la gente que nos ve", ha avisado.

"No se puede consentir que los problemas y frustraciones personales que podemos tener se conviertan en el titular para hablar de Podemos. Yo voy a seguir hablado de lo importante, que es la gente que ha confiado en nosotros y que sufre", ha afirmado.

Urbán cree que Iglesias no dará un paso atrás

El eurodiputado de Podemos y cabeza de lista de los anticapitalistas al Consejo Ciudadano Estatal, Miguel Urbán, ha opinado este martes que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, "no tiene que dar un paso atrás" si sus documentos no resultan los más votados en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. "Todos somos necesarios", ha añadido.

"En Vistalegre nos dijeron algunos que si no ganaban nuestros documentos diéramos un paso atrás, y no. Todos somos muy necesarios, pero tenemos que construir una organización donde no seamos imprescindibles ni Teresa (Rodríguez), ni Iñigo (Errejón), ni Pablo (Iglesias)", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

Urbán ha recordado que Iglesias ya avisó -"con Íñigo de la mano"- en la primera Asamblea Ciudadana de Vistalegre, en 2014, que daría un paso atrás si no tenía el respaldo de los inscritos.

El responsable 'morado' ha hablado de la situación interna de Podemos, que ha achacado a la gestión que se realizó en Vistalegre I. "Se instauró una política de enemigos internos, una cultura de competitividad y no de cooperación", ha explicado.