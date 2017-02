Mas anuncia que los abogados del PDeCAT se plantean querellarse contra la Fiscalía

El expresidente de la Generalitat y máximo responsable del PDecAT, Artur Mas, ha calificado esta mañana la operación Pika, que asestó ayer un golpe contra la corrupción del 3% de la exConvergència, como un "montaje" y un "escándalo" que busca "hacer mal contra los que ponemos en cuestión el statu quo". Mas ha señalado que se trata de un escándalo porque la Fiscalía ha actuado ignorando al juez. "Quien actúa no es el juez, es la Fiscalía, hay voluntad de hacer mal, de hacer un montaje y siempre está la Fiscalía detrás", ha asegurado. Por ello, ha anunciado que abogados del entorno del PDeCAT se plantean querellarse contra la Fiscalía por "abuso de poder". "Esto pasa en vigilias del juicio del 9-N, a alguno le interesa que se hable de la corrupción y no del juicio", ha acusado. A su entender, cuando pasa algo importante para el proceso, como las elecciones de 2012, las municipales de 2015 o la presentación de Junts pel Sí se pone en marcha una "operación Cataluña". "Nos quieren eliminar con calumnias y montajes", ha asegurado. "Ahora viene un juicio por el 9-N que es de base política, un montaje del Estado que es un escándalo, como es una causa política y no por corrupción, es por poner urnas, nos hacen esto", ha afirmado.

Según Mas, "se demostrará que en CDC no hubo financiación irregular", ha dicho y ha puesto la "mano en el fuego" por Andreu Viloca, Antoni Vives y Francesc Sánhez. Sobre este último ha asegurado que no tenía ninguna responsabilidad en las finanzas del partido, de Vives ha señalado que es un hombre de "principios" y de Viloca que le han "destrozado la vida".

En relación a la causa del 9-N, aunque Mas considera que no cometió ningún delito, está convencido de que será "inhabilitado". "Si no es así, sería una sorpresa, pero estamos convencidos de que no cometimos ningún delito", ha dicho. A su juicio, si se cometió un delito el 9-N "¿cómo es que ni la Fiscalía, ni los jueces, ni el Gobierno actuaron para evitarlo?", ha cuestionado.