Investigan amenazas de muerte a Rita Maestre y los jueces que la absolvieron en el caso de la capilla

La Audiencia Provincial de Madrid ha remitido a los juzgados de Plaza de Castilla un escrito anónimo en el que se amenazaba de muerte a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y a los magistrados que la absolvieron por unanimidad en el caso del asalto a la capilla de la Complutense.

El anónimo fue recibido por la Sección 16 de la Audiencia días después de la resolución judicial. Se trata de unas frases escritas con un rotulador negro sobre una hoja de periódico en la que se informa de dicha absolución.

"Rita y 16, unos tiritos en la sien. Sección 16, había que daros 16 tiros en la sien, hijos de puta, ojalá haya una guerra civil para ir a por vosotros, ¡sois basura!", es el texto literal de las amenazas, adelantado por la Cadena Ser y confirmado luego por varias fuentes judiciales.

Ante la gravedad de las mismas, y teniendo en cuenta que además de los magistrados van dirigidos a un cargo público, han sido remitidas para su investigación a los Juzgados de Plaza de Castilla. También se han incorporado a la causa judicial.

Absolución en diciembre La Audiencia Provincial de Madrid decidió en diciembre dejar absuelta a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, del delito de ofensa a los sentimientos religiosos por el que había sido condenada a una multa de 4.320 euros por el asalto en 2011 a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los hechos objeto del procedimiento se produjeron la mañana del 10 de marzo de 2011 cuando un grupo de personas accedieron a la capilla a las 11.30 horas, entre ellas Maestre. En el juicio, la concejal de Ahora Madrid afirmó ante el juez que "un torso desnudo" no era un gesto ofensivo, mientras que el fiscal sí entendía que su intención era ofender a los ánimos de los presentes. La Audiencia madrileña manifestó entonces que "aunque en ciertos ámbitos" el acto de protesta en la capilla denunciado "puede ser valorado como claramente irrespetuoso" no concurre el "componente de profanación" exigible para aplicar el tipo penal impuesto en la condena.

«Ningún fanatismo ni amenaza me cambiará»

Maestre ha dicho sobre tales amenazas que "ningún fanatismo ni amenaza" cambiará su forma de entender la política y la democracia. En declaraciones a los periodistas, la portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha relatado que conoció hace unos días la existencia de dicha amenaza de muerte pero no la hizo pública porque, ha dicho, no quería "darle alas ni demasiado recorrido ni espacio mediático a quien claramente no lo merece".

La portavoz municipal ha asegurado que ella no pondrá ninguna denuncia ya que, según ha explicado, "la propia sección de la Audiencia lo ha puesto en conocimiento de la Policía y del juzgado de instrucción, y es el juez quien tiene que determinar si son amenazas que tienen efectivamente algún peligro y por tanto cabe comenzar la investigación".

Maestre ha expresado además a los periodistas su "tranquilidad" y su "voluntad de seguir trabajando para Madrid", y ha respondido que "todavía" no ha recibido muestras de apoyo del resto de grupos políticos municipales aunque se ha mostrado convencida de que se las van a trasladar. "Estoy segura de que todos me van a trasladar su solidaridad y su cariño, que nadie apoya este tipo de manifestaciones fanáticas", ha comentado finalmente.