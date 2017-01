Felipe González: «Me importan más los proyectos que las candidaturas»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado hoy, en referencia a la candidatura del exlehendakari Patxi López a la secretaría general del PSOE, que le interesan más "los proyectos y los contenidos que las candidaturas".

Preguntado en el Palau de la Generalitat de Valencia al finalizar el acto de entrega el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta por el origen vasco de López y por si cree que el exlehendakari podría liderar al PSOE, González se ha limitado a apuntar que no le importa que el futuro secretario general sea "vasco, canario o argentino".

González ha manifestado respecto de las posibles candidaturas que se puedan presentar en las próximas primarias socialistas: "A mí me importa mucho más, cosa que me va a complicar mucho la vida, hablar de los contenidos de los proyectos que hablar de las candidaturas". "Habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá. A mí me preocupan más los proyectos", ha apuntado en este sentido.

Preguntado por si habrá dos candidatos o más, el expresidente del Gobierno ha afirmado: "O 32, no lo sé. No estoy en eso". Además, en cuanto a su opinión sobre que un exlehendakari socialista lidere el PSOE, en referencia al anuncio realizado por Patxi López, ha comentado en tono de humor: "Puede ser vasco, puede ser de Canarias, o puede ser incluso argentino".

Errejón pregunta si es «más de lo mismo»

Por su parte, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha invitado a Patxi López a que explique si su candidatura para ser el nuevo secretario general del PSOE es "más de lo mismo" y coincide con la gestora socialista o si no apoya al PP como a su juicio hace la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Errejón ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas en Granada, donde ha participado en la manifestación contra la fusión hospitalaria, después de que el exlehendakari Patxi López anunciara su candidatura para ser secretario general del PSOE.

"De momento no he escuchado a Patxi López decir si hay diferencia con el PSOE de Susana Díaz y de la gestora", ha precisado Errejón, que ha invitado a López a detallar si "está de acuerdo con Díaz, que apoya al PP" y es "más de lo mismo" o si planteará una postura diferenciada.

El secretario político de Podemos ha reprochado al PSOE que esté "firmándole los recortes al PP" y ha calificado de "extraño" que la Junta de Andalucía se queje de la "mala financiación" y culpe al Gobierno central de los recortes pero "le aprueben las cuentas a Montoro".

"Si hay mala financiación, no le apruebes las cuentas", ha apostillado Errejón, que ha considerado esta postura "de sentido común".