En busca de liderazgo

El anuncio de que Patxi López se postula como candidato a la Secretaría General del PSOE relegó ayer a muy segundo plano el cronograma aprobado por su comité federal. Que el próximo congreso socialista vaya a celebrarse en junio, o que las primarias tengan lugar un mes antes de ese cónclave pasan a ser detalles anecdóticos. El diputado vasco se ha adelantado a cinco meses vista, tratando de encarnar una solución de síntesis y equilibrio entre las posturas enfrentadas de los dos aspirantes que parecían disputarse el futuro del PSOE: Susana Díaz y Pedro Sánchez. López no es una opción improvisada, y mucho menos un advenedizo en la familia socialista. Forma parte de ella desde su nacimiento. Cosa distinta es que sea la solución que precisa el PSOE. En lo inmediato contaría con la ventaja de poder actuar como líder de la oposición frente a Mariano Rajoy desde su escaño en el Congreso. De modular in situ el juego que los socialistas deberán desplegar a lo largo de la legislatura, acordando políticas básicas con el Gobierno y enfrentándose a él en otras materias. López toma ventaja en su aspiración de dirigir el PSOE. Aunque cuesta imaginarle como candidato a presidir el Gobierno de España cuando se agote la legislatura actual. El PSOE está experimentando una sensación de vacío desde que su dirección pasara a manos de una gestora. La celebración de su 39º congreso debería acabar con el clima de transitoriedad que domina entre los socialistas. No hay garantía alguna de que eso acabe entre mayo y junio, entre la nominación de la persona que aspire a la secretaría general y su ratificación por el congreso del partido. El socialismo español padece una crisis de liderazgo difícil de superar mediante un proceso congresual que, en el mejor de los casos, se desarrollará con una enorme carga de escepticismo respecto a las soluciones a que dé lugar. No se trata de un mero casting entre personas dispuestas a hacerse con las riendas de la organización. Los socialistas precisan mucho más. Necesitan descubrir un líder duradero, incontestable en el seno de la organización y, a la vez, eficaz a la hora de que la segunda fuerza en España se haga con su sitio. Patxi López no se enfrenta solo a Susana Díaz y a Pedro Sánchez en busca de una solución más centrada. Se enfrenta a sí mismo desde el momento en que se postula a la Secretaría General del partido que le vio nacer.