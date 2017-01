También es cosa nuestra

SI el año 2016, al que despedimos hace una semana, merece ser recordado entre los de nuestra historia reciente, no será por los logros obtenidos para bien de España y de los españoles. Los desencuentros de nuestra clase política, pensando más en sus intereses partidistas que en el pueblo al que dicen representar, no dieron más fruto que un año perdido y la peligrosa fragmentación de partidos como el PSOE y Podemos, que ya veremos cómo salen del trance. No olviden la locura del independentismo catalán, una vez que sus líderes más destacados hayan perdido la capacidad de raciocinio. Y añadan la necesidad que tiene el PP de abandonar el inmovilismo y la tendencia de sus líderes a mirarse el ombligo y comprenderán que, aunque se hayan evitado 'in extremis' unas nuevas elecciones, la situación no es para echar las campanas al vuelo.

Pero no es mi intención seguir hablando de la clase política, a la que ya dediqué un comentario hace cuatro semanas. Ya es hora de analizar también las responsabilidades -y las irresponsabilidades, que también son muchas- de los propios ciudadanos. Miro a esta Extremadura que habito, repaso los análisis y los datos estadísticos que se ofrecen sobre nivel de desarrollo y bienestar, renta per cápita, informe PISA, creación de empleo, índice de paro y un largo etcétera. y me percato de que seguimos estando donde solíamos, es decir, a la cola. Y todo lo que se le ocurre a una gran parte de extremeños es el «a vé» de la resignación, sin mover un dedo, como si las cosas no pudieran ser de otra manera.

Llevo veinticinco años oyendo hablar del AVE: y no es una exageración. Por aquí han pasado todos los ministros de transportes o asimilados, todos con promesas y buenas palabras. Pero el AVE ni está ni se le espera. Hace bien poco, sindicatos y patronal convocaron en Badajoz una manifestación en apoyo del AVE. A la vista de la misma saqué dos conclusiones: la primera, la escasa capacidad de convocatoria de sindicatos y patronal; porque digan lo que digan los incondicionales, allí no había más de mil personas; la segunda, que como ya anticipara el 'viejo' profesor Tierno Galván, perteneciente a la escuela filosófica de los 'cínicos' al menos en su etapa de alcalde socialista de Madrid, «las promesas no son para cumplirlas». Quiero recordar que a finales de noviembre, el presidente extremeño se entrevistaba en Madrid con el nuevo ministro de Transportes, Íñigo de la Serna. Le mostró este su disposición a dar «prioridad y acelerar los trabajos ya en marcha para la conexión de alta velocidad entre Madrid y Badajoz». Parece que eso ha dejado a nuestro presidente «más tranquilo». En esas estábamos cuando veo que el Ministerio de la cosa esta ha convocado una subasta para suministrar no sé cuántos miles de traviesas para líneas electrificadas en las proximidades de Plasencia, Cáceres y Badajoz o algo así. Y qué quieren que les diga: como que me he puesto a temblar, no vaya a ocurrir lo de siempre. Y más cuando llevan tiempo dándonos la tabarra con que pronto se podrá ir en tren de Badajoz a Plasencia en mucho menos tiempo. ¿Y? ¿Tan difícil es entender que lo que necesita Badajoz y las demás ciudades intermedias es un tren a la altura de los tiempos que nos ponga en Madrid en la mitad de tiempo de lo que se tarda actualmente?

Pero no es sólo el AVE o lo que acabe siendo el tan traído y llevado tren lo que tiene pendiente Extremadura. Recuérdese la Plataforma Logística de Badajoz. Tras venirse hablando de semejante asunto una decena de años, por fin en marzo de 2015 Monago y Fragoso ponían la primera piedra en medio del campo: y fue la primera y la última, al menos hasta ahora. Pero no pasa nada, porque los sufridos extremeños no nos movilizamos por estas minucias, simplemente esperamos, «a vé». ¿Quieren otra? El 2 de febrero próximo se cumplen 27 años de la inauguración de la presa de La Serena, la mayor de España y una de las mayores de Europa: iba a servir no sólo para poner en regadío o asegurarlo en los valles y vegas de La Serena, sino que gracias a nuevos canales se llevaría el regadío a Tierra de Barros y otras zonas de la Baja Extremadura, con lo que ello supone de aumento de la productividad agraria. Y en ello estamos, esperando. Siempre esperando.

Recuerdo cuando allá por los años cincuenta oí hablar del Plan Badajoz, de eriales convertidos en regadío y pueblos nuevos que se construían en las Vegas del Guadiana. Algún tiempo después, también la transformación llegaba en Cáceres a las Vegas del Alagón y del Árrago gracias a los embalses de Gabriel y Galán y Borbollón. Fue un primer paso importante. Aparecieron el tabaco y el algodón, el arroz y el maíz, los espárragos y el tomate. los frutales más tarde. Algunas de estas producciones han pasado a la historia. Lo mismo que han pasado algunas industrias de transformación, buena parte de ellas ligadas a cooperativas, con lo que vamos camino de volver a lo que fuimos, meros productores agrarios. Y los extremeños nos quedamos una vez más con las manos en los bolsillos, viendo pasar la vida. En la década de los sesenta, cuando la Europa salida de la II Guerra Mundial se desarrollaba, miles de extremeños cogieron un tren que les llevara a Alemania, Suiza o Francia. Y cuando unos años después se les pasó la fiebre, o sea, la necesidad urgente que les había movido, regresaron, pero no a Extremadura, sino que se quedaron en los entornos de las grandes ciudades de Cataluña, País Vasco y Madrid. Extremadura sigue viendo cómo sus pueblos se van quedando sin gente; y cómo sus jóvenes, que ya no son los que apenas sabían leer y escribir, sino universitarios o asimilados, siguen buscándose la vida fuera de aquí. Este es nuestro gran reto de hoy. Y en ello debieran volcarse los políticos. Hacer una Casa de Cultura o un Palacio de Congresos está tirado: basta tener dinero. Pero promover la innovación, apoyar económicamente a los emprendedores, asumir el riesgo de embarcarse en nuevos negocios, transformar nuestras magníficas materias primas generando valor añadido y empleo. esa debe ser la primordial idea y tarea de los políticos, sí, pero también de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes. Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables de lo que pasa. Y a base de « vé» y echar balones fuera nunca iremos a ningún sitio.