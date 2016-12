Zoido: «Hay que estar alerta con la amenaza yihadista pero la ciudadanía no debe obsesionarse»

"Hay que estar alerta con la amenaza yihadista pero la ciudadanía no debe obsesionarse". El nuevo ministro del Interior sabe que su mayor reto al frente del departamento es que durante su mandato España no sea golpeada por la yihad. Juan Ignacio Zoido, en una entrevista concedida a este periódico, no se deja nada en el tintero y repasa los temas más candentes en materia de seguridad pública.

Aunque señala la lucha contra el terrorismo islámico como eje central de su departamento y revela que España no ha dejado de estar nunca fuera del punto de mira de los yihadistas -"En estos últimos años, desde luego, se han abortado atentados con detenciones de gente con plena disposición a atacar”- no deja de mira a ETA y se muestra especialmente duro en sus condiciones para cambiar la política penitenciaria. "Sin arrepentimiento, sin petición de perdón y sin la desaparición de ETA es imposible dar ningún paso con los presos", afirma antes de insistir en que "hoy por hoy no se dan las circunstancias para que cambie la política penitenciaria o se plantee siquiera el estudio de acercamientos de presos de ETA".