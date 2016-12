Gabilondo pide al PSOE que no haga de su crisis «la fiesta» de los candidatos

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado al PSOE a no hacer de su crisis la "fiesta" de los candidatos, sino de los proyectos, y ha dicho que más que los nombres de quienes se presenten para liderar el partido, lo importante será su capacidad de unir y de zanjar las divisiones.

Gabilondo ha hecho esta reflexión en una entrevista en la Cadena Cope, en la que también se ha mostrado partidario de derogar la Lomce, pero acordando antes una "transición razonable" mientras se alcanza un pacto por la educación que dé estabilidad, como están pidiendo los ciudadanos.

Preguntado si el futuro del PSOE pasa por el liderazgo de Susana Díaz, la presidenta andaluza, Gabilondo ha dejado claro que él no quiere dar lecciones a nadie, pero ha emplazado al partido a que la solución a sus crisis "no sea un asunto de un nombre u otro", porque "merecerá el reconocimiento el que tenga más capacidad de unir", el que "zanje" más las divisiones y "no arrincone" a los otros, sino que los incorpore.

"A ver quién tiene más capacidad de unir voluntades. De no ser así, el problema puede ser muy grave" porque "sería ahondar la zanja", ha recalcado. Sin querer hablar de nombres propios, Gabilondo ha insistido en la necesidad de unirse y anteponer el interés de los ciudadanos al personal. Y ha zanjado: El que no haga eso, "no merece estar en la política".

Gabilondo no ha querido hacer pronósticos sobre lo que pueda pasar y ha reconocido que la mayoría de la gente del partido ni sabe quién se va a presentar para liderarlo.

"No acabemos haciendo de esto la fiesta de los candidatos, sino de los proyectos para atender a los ciudadanos. Un partido no es un fin, es un instrumento. Lo que hay que saber es cuál es el proyecto de cada uno", ha reiterado.