El PSOE insiste en que no apoyará los presupuestos y no admitirá chantajes

El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha advertido hoy de que su partido no va a apoyar los presupuestos del Estado para 2017 "por muchas razones" y tampoco aceptará "chantajes" ni presiones con ese fin.

En declaraciones en el Congreso, Saura ha asegurado que no le consta que esté habiendo presiones por parte del PP a los barones socialistas para que el PSOE acabe aprobando las cuentas.

En el caso de los objetivos de déficit, ha señalado, los socialistas han conseguido "cambiar y reorientar la política presupuestaria en algunos aspectos, aunque no completamente", pero eso no significa que vayan a apoyar también los presupuestos. "Y desde luego no admitimos ningún tipo de chantaje. Ni lo hemos admitido ni lo vamos a admitir en el futuro", ha asegurado Saura.

El diputado socialista ha defendido la política de oposición que está haciendo su partido y con la que "resuelve los problemas de la gente" y está consiguiendo "ir cambiando la política fiscal y presupuestaria del Gobierno".

Por eso, ante las críticas de Podemos por el pacto entre PSOE y Gobierno sobre pobreza energética -han acordado prohibir por ley los cortes de luz a los más vulnerables-, Pedro Saura ha señalado que "lo importante son los ciudadanos y no la táctica ni la estrategia".

Ha ironizado así al señalar que, si hubiera sido Podemos el que hubiese logrado sacar adelante esta iniciativa, habría sido "excelente", pero como lo ha conseguido el PSOE "no cumple con los objetivos", el mismo reproche que los socialistas tuvieron del partido de Pablo Iglesias cuando lograron que se aprobase la subida del salario mínimo.