Tres documentos hay que llevar en el coche: carné, permiso de circulación e ITV Estos son los documentos que hay que llevar en el vehículo. :: POLO No llevarlos implica multa de 60 euros, salvo que se muestre uno, en cuyo caso no procede la denuncia J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 13 noviembre 2017, 08:59

Con tantos cambios en la legislación a veces tenemos dudas sobre algo tan elemental como saber qué documentos debemos llevar consigo en el vehículo cuando nos ponemos al volante.

Con carácter general y para la mayoría, es decir, no para transportistas de mercancías ni de personas (camiones, taxis y autobuses), en un turismo, todoterreno, motocicleta o ciclomotor, hay que llevar tres documentos. Además del DNI, también como peatón, el permiso de conducir en vigor y válido para el tipo de vehículo, el permiso de circulación del vehículo y la ficha de inspección técnica, la ITV.

Desde el 2008 no es obligatorio llevar la póliza del seguro ni el recibo, pues gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), los datos están actualizado en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y el agente, con acceso a estos datos, lo comprueba al instante. No obstante, yo recomiendo llevar una copia del último recibo, pues si quien nos pide la documentación es un Policía Local sin acceso a la DGT o la Guardia Civil Rural, nos evitamos contratiempos.

También recomiendo no llevar los originales del permiso de circulación ni de la ficha de ITV, pues si nos roban el vehículo facilitamos al ladrón que lo cambie de nombre, sobre todo en el extranjero. Las fotocopias han de estar cotejadas (en Tráfico la tasa es de 8,30 euros). El DNI y el carnet de conducir deben ser los originales.

Si nuestro viaje se desarrolla por el extranjero habría que sumar la documentación del seguro y la 'carta verde', pues algunos países, como Portugal, siguen exigiéndola.

La multa antiguamente era de 10 euros por cada documento no mostrado, pero ahora son 60 euros si no lleva consigo ni el carné, ni el permiso de circulación ni la ITV. Pero con uno que aporte no se formula denuncia (artículo 59 de la Ley de Seguridad Vial).

Además de ello convendría llevar un parte de accidentes y un bolígrafo.