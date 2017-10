Renault Mégane Sport con la tecnología de Renault Fórmula 1 Va pegado al suelo sin salirse un ápice del trazado marcado. :: POLO Probamos el diésel 1.6 de 165 CV, cambio automático, dirección en la cuatro ruedas y consumo de 6,9 litros J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 16 octubre 2017, 08:32

Es la cuarta generación del Mégane, con el nivel de equipación RS (Renault Sport), siendo el único constructor que ofrece '4control', cuatro ruedas directrices en el segmento de los vehículos deportivos compactos.

El sistema permite ganar en agilidad, rendimiento y precisión gracias a un accionador electromecánico montado en el eje trasero. Este sistema integra una puesta a punto específica de los ingenieros de Renault Sport (en contacto con Renault Fórmula 1) que proporciona una agilidad excepcional y una gran estabilidad en las curvas a alta velocidad.

El coche llama la atención porque segrega deportividad por los cuatro costados, tanto el genuino frontal como la trasera con doble escape, el lateral muy bajo y con neumáticos 225/40 en llantas de 18'', el interior con asientos tipo baquet (tapicería Alcántara) que acoge el cuerpo y no se mueve en curvas (los traseros no son cómodos) y con una respuesta inmediata (acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos), y eso que la unidad probada ha sido la de 165 CV del motor diésel 1.6 dCi, y no la de 205 CV del gasolina 1.6 TCe (7,2 segundos). Su precio es de 28.900 euros, 26.800 en el caso del gasolina, ambos con el cambio automático de doble embrague, de siete marchas el gasolina.

Con una velocidad de crucero de 150 km/h, y puntas de 190 km/h, el consumo medio en 2.000 kilómetros ha sido de 6,9 litros, realmente bajo para las prestaciones y cambio automático.

Lógicamente no le faltaban detalles, destacando el control activo de velocidad de crucero, comodidad y seguridad en autopistas y autovías, faros de LED con cambio automático de larga/corta, pantalla HUD en el parabrisas que evitar bajar la mirada al cuadro de instrumentos, navegador con aviso de radares y foto-rojo, freno de estacionamiento electromecánico, levas del cambio tras al volante y cristales oscurecidos.