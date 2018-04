Los SUV de Peugeot superan el barro, la nieve y el hielo en los Pirineos Con el Grip Control monta neumáticos M+S, exentos de utilizar cadenas donde sean obligatorias. :: POLO El Grip Control mejora la tracción en los 2008 (por 150 euros) y 3008 y 5008 (700 euros) JOSÉ ANTONIO POLO BAQUEIRA (LÉRIDA). Lunes, 16 abril 2018, 08:51

Está demostrado por la cifras de ventas, que los SUV, los todocaminos preferidos por la clientela española son vehículos de tracción delantera en el 90% de los casos, reservándose los 4x4 para aquellos que realmente lo precisan. Peugeot tiene una gama completa formada por los 2008, 3008 y 5008, con unos motores eficientes y de altas prestaciones. Estos tres modelos suponen el 52% de las ventas de turismos de la marca, con 12.683 matriculaciones en lo que va de año.

La tecnología Grip Control es uno de los rasgos características de la gama SUV. Comparada con la tracción total 4x4 es más barata y no aumenta el peso, aunque en determinadas circunstancias el 4x4 se impone. La opción solo cuesta 150 euros en el 2008 y 700 en los 3008 y 5008 (incluyen llantas de 18'' y neumáticos 225/55). Al utilizar neumáticos M+S están exentos de usar cadenas donde sea obligatorio. Optimiza la motricidad y el agarre de las ruedas delanteras en firmes con baja adherencia. Está pensada especialmente para garantizar adherencia y seguridad no sólo en superficies heladas o nevadas, sino también en terrenos embarrados, frecuentes en primavera por las lluvias y el deshielo. Se activa a través del mando giratorio situado en la consola central. El conductor puede elegir entre uno de los cinco modos de uso disponibles (asfalto, nieve, barro, arena y ESP off), que modulan la transferencia del par motor sobre el tren delantero y gestionan el frenado, en función del terreno. Además, los 3008 y 5008 cuentan con el sistema HADC, que permite bajar fuertes pendientes con total seguridad, incluso en condiciones extremas.

Este dispositivo, ha permitido a la gama SUV destacar por sus prestaciones 'off road' en una sesión de pruebas realizada por carreteras y caminos del Valle de Arán. Calzados con los Michelin Piloto Alpine, diseñados para el invierno, o con neumáticos pensados para cualquier época del año, como los Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 en el 2008 o los Michelin Cross Climate que equiparon a los 3008 y 5008, superaron con nota las placas de hielo, la nieve y el barro.

Los precios del 2008 oscilan entre 14.600 y 21.500 euros; el 3008, de 24.400 a 38.650, y el 5008, de 26.200 a 40.500 euros

Elemento común

Todos tienen un elemento común en su interior: el puesto de conducción i-Cockpit. Tanto el 3008 como el 5008 cuentan con la última generación de este innovador equipamiento, que ofrece todo un mundo de nuevas sensaciones al volante. El gran protagonista es su revolucionario cuadro de instrumentos. Formado por una lámina digital de alta resolución de 12,3», destaca por sus cinco modos de visualización.

La gama utiliza motores gasolina y diésel. El 2008 usa el 1.2 de 82, 110 o 131 CV, y en diésel el 1.6 de 99 o 120 CV, con precios de 14.600 a 21.500 euros.

El 3008 emplea los mismos PureTech 1.2 de 131 CV o el 1.6 THP de 165, y en diésel el 1.5 BlueHDI de 131 C, y el 2.0 de 181, oscilando los precios entre 24.400 y 38.650 euros.

Y el 5008, único de siete plazas, monta el 1.2 de 131 CV, 1.6 de 165, más los HDi 1.6 de 99 CV, 1.5 de 131 y 2.0 de 181 CV, con precios de 26.200 a 40.500 euros.