Mitsubishi Eclipse Cross, un todocamino que llama la atención El básico monta climatizador, llantas de aleación, cámara trasera y otras ayudas a la conducción. :: POLO Un motor de gasolina 1.5 con 163 CV, tracción delantera o 4x4, cambio manual o automático de variador continuo JOSÉ ANTONIO POLO BADAJOZ. Lunes, 28 mayo 2018, 08:48

Nunca opino sobre si un coche es bonito o feo, pues no deja de ser una apreciación subjetiva y procuro que la información sea objetiva. No obstante hoy, aunque no rompo la regla, sí me hago eco de la opinión de la gran mayoría que ha visto el coche, expresando: «qué bonito es, me gusta». Dicho queda.

Este japonés, especialista en 4x4, lanza el SUV, todocamino, Eclipse Cross (4,41 metros de largo y maletero de 378 litros), situado en el medio de la gama, por encima del ASX (4,36 metros) y por debajo del Outlander (4,70 metros), teniendo al Montero como todoterreno puro. Todos pueden ser 4x4 y todos montan motores de gasolina y diésel, pero el Eclipse, que puede ser tracción delantera o 4x4, solo está disponible con un motor de gasolina 1.5 turbo, de 163 CV, que oficialmente consume entre 6,2 y 8,2 litros y que a nosotros, en la prueba de 1.200 kilómetros, nos gastó 8,7 litros a un crucero de 130 km/h.

La caja de cambios puede ser manual de seis marchas (24.150 euros) o automática tipo CVT (27.850 euros), es decir, variador continuo, con ocho velocidades prefijadas. Es el cambio más simple de los automáticos y por tanto el más barato, resultando en este modelo más agradable que en otras marcas en las que el motor se revoluciona sin que corresponda con la velocidad, pareciendo que se va a 'medio embrague' en un coche de cambio manual. En el Eclipse el variador no se revoluciona tanto en vacío y no hace ruido, gozando de buena aceleración, 9,3 segundos de 0 a 100 km/h.

Los precios de las cuatro versiones oscilan entre 24.150 y 33.850 euros

Tres son los niveles de equipamiento, estando el básico Challenge bien dotado, climatizador, llantas de aleación de 16'', neumáticos 215/70, mitificación de colisión frontal con función de peatones, alerta cambio de carril, cambio automático luz larga-corta, control de tracción, ayuda al arranque en rampa, frenada de emergencia parpadeante ESS, siete airbags, sistema stop/start, radio con pantalla táctil de 7'', cámara de visión trasera, volante multifunción con doble regulación, control de velocidad de crucero, bluetooth, sensor de luces y de lluvia, antinieblas, retrovisores calefactables, cuatro elevalunas eléctricos y cristales traseros oscurecidos.

El siguiente nivel, Motion (26.350 euros), añade sistema de conectividad con Apple y Android, permitiendo ver todos los programas del móvil e incluso que los mensajes sean leídos o dictados, pantalla HUD en parabrisas que repite la velocidad y las alertas, llantas de 18'', neumáticos 225/55, apertura de puertas y arranque del motor sin llave, climatizador bizona, sensores aparcamiento delantero y trasero y retrovisores abatibles. Esta misma versión con cambio automático (27.850 euros) incluye levas en el volante y freno de estacionamiento eléctrico.

El más equipado Kaiteki (33.850 euros) monta tracción 4x4 (menor maletero), cambio automático, cámara de 360º, faros de LED, control velocidad de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, tapicería de cuero, asientos delanteros calefactables, reglaje eléctrico, nueve altavoces y techo panorámico.