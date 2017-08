El Pleno de Mérida aprueba rebajar tres impuestos municipales Concejales reunidos para debatir la modificación de tres ordenanzas fiscales. :: J. M. ROMERO IU y Podemos votan en contra de las modificaciones fiscales por considerarlas ineficaces e injustas, y Sanmartín se abstuvo MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Jueves, 31 agosto 2017, 07:17

La convocatoria del Pleno extraordinario especificaba como puntos del día la aprobación de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para poder bajar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Actividades Económicas (IAE). También se trató la tasa por la prestación de servicios municipales de orden urbanístico o la realización de actividades administrativas de control.

Dos puntos que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, decidió aunar en un mismo debate. Y aunque antes de que los portavoces tomaran la palabra ya se vislumbraba la aprobación por las múltiples declaraciones de intenciones del PP de apoyar esta medida, cada grupo tuvo la oportunidad de justificar sus posturas. El debate lo inició la portavoz del PSOE Carmen Yáñez y expuso al resto de concejales los entresijos del nuevo marco legal. La edil recalcó que para poder acceder a las bonificaciones, las empresas deberán realizar una declaración de interés municipal que tendrá que ser debatida en pleno y aprobada por una mayoría simple.

También señaló que las cuotas estarán vinculadas tanto al presupuesto de ejecución material de obra como a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo. «Serán condiciones imprescindibles para poder adherirse a las bonificaciones», subrayó Yáñez. De manera que, en el caso del ICIO la bonificación máxima será la del 95 por ciento para las empresas que cuenten con un presupuesto de 300 millones de euros y mantengan, o crean, 100 puestos de trabajo. La mínima será de un 30 por ciento, y podrán solicitarla los negocios que cuenten con 10 millones de inversión y contraten a diez personas.

La bonificación está vinculada tanto a la creación de empleo como al presupuesto de ejecución

Las modificaciones en el IBI y el IAE se podrán aplicar por un periodo máximo de 7 años, siempre que las empresas las soliciten de manera anual. Para ambas, el tope de las bonificaciones se sitúa en el 95 por ciento y están vinculadas a los 300 millones de presupuesto y la creación o mantenimiento de 100 puestos de trabajo. El mínimo será una cuota del 75 por ciento, por 100 millones y 50 contrataciones. En cuanto a la Licencia Urbanística se tomará como base el montante y se le aplicará el 0,76 por ciento, con un máximo para la aplicación de 10 millones de euros. «Una vez que se aprueben las modificaciones, se someterán a exposición durante 30 días para que se presenten alegaciones. En caso de que no las haya, entrarán en vigor», concluyó Yáñez.

Debate de dos horas

Tras la intervención de la portavoz socialista comenzaron los discursos políticos que se dilataron por dos horas, en los que cobró un especial protagonismo la posible instalación de la azucarera en Expacio Mérida, por mucho que el alcalde se esforzara en diferenciar los debates.

Los concejales no adscritos fueron los primeros en postularse. Juan Luis Lara indicó que si bien se trata de una estrategia para allanar el camino a la planta de azúcar, espera que no sirva como herramienta de negociación con terceros. La siguiente fue María Antonia Sanmartín, quien prefirió escuchar al resto de concejales antes de tomar una decisión, aunque entendía que debían estar unidos ante esta situación.

Los portavoces de IU, Álvaro Vázquez y Podemos, Fernando González, parecían estar en sintonía en lo referido a las modificaciones. Ambos tacharon de injusto, ineficaz e incongruente el marco legal presentado por el PSOE. «Planteáis una modificación general que nadie ha pedido», indicó Vázquez, quien además consideró que las bonificaciones no son elementos fundamentales para que la empresa árabe decida quedarse en Mérida. «Les estamos regalando dinero», apuntó. González criticó que la pequeña y mediana empresa se quedaran fuera de la tabla. «Siempre tiramos para el mismo lado. Se debería defender lo que establece nuestra normativa como mínimo. Que pague más el que más tiene», sentenció.

Pedro Acedo inició su intervención dejando claro que no iban a marear la perdiz. «Si no hubiera estado motivado por la llegada de una empresa hubiéramos presentado enmiendas. Mérida tiene más que ganar que otras cosas», resaltó. Tras dos turnos, el alcalde insistió en que el debate no era otro que igualar el marco legal al de otras ciudades, y que lo que se conseguía ayer repercutirá en el futuro de la ciudad si finalmente la azucarera se queda. «No es para nosotros, es para el futuro de esta ciudad, yo espero no estar aquí dentro de 7 años», afirmó.

Finalmente, se consiguió la aprobación con 20 votos a favor del PSOE, PP y Lara frente a los 3 en contra de Podemos e IU. María Antonia Sanmartín se abstuvo.