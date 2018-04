Vicente Alcantud sustituirá a González Rendo como concejal de Podemos Vicente Alcantud. :: j. m. romero Varias trabajadoras de Abeto que no han sido subrogadas por el Ayuntamiento informaron al alcalde que no pueden cobrar el paro M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 27 abril 2018, 07:58

El pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento comenzó con la renuncia al cargo del concejal de Podemos Mérida, Fernando González Rendo. Ya no se sentará más en la bancada municipal por motivos profesionales. Actualmente es profesor de Filosofía en Cantabria y, al no poder compaginar las dos labores, deja su acta de concejal. Su compañero de partido, Ramón Carbonell, al no poder estar González Rendo presente, leyó una carta de renuncia en su nombre. En ella expresaba su gratitud a los que le han facilitado su labor en el Consistorio.

En el próximo pleno tomará posesión como concejal quien le sustituye, Vicente Alcantud, enfermero jubilado de Mérida, y fundador del partido socialista del pueblo extremeño. Fue presidente de la Asociación de vecinos Nueva Ciudad. Creador de Adenex y Aexan, entusiasmado de la naturaleza ,y preocupado por el cambio climático. Busca para Mérida una mayor intervención en sus barriadas y la participación del pueblo en los problemas de la ciudad.

También se aprobó la propuesta de la alcaldía-presidencia para solicitar ante la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la Junta la licencia administrativa para la gestión del servicio de Televisión Digital Terrestre junto a los Ayuntamientos de Calamonte y Arroyo de San Serván.

Esto, según se debatió, no quiere decir que se vaya a poner en marcha en Mérida una nueva televisión pública, hecho que negó el propio alcalde. Pero sí facilitará que se ponga en funcionamiento en las otras dos localidades. El Ayuntamiento de Mérida, al ser cabecera de la comarca, es la que tiene la capacidad de mediar en este sentido.

Asimismo, la portavoz municipal y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez informó de los datos de la liquidación del presupuesto de 2017, cifras que ya adelantó HOY hace algunas semanas, y que se queda en los 2.420.934 euros.

Después de debatirse una moción presentada por el PP sobre la urgente actuación para la eliminación del camalote, se decidió retirar. Más adelante, se hará una declaración institucional conjunta.

En el turno de ruegos y preguntas, diversas quejas de los grupos de la oposición sobre baches y mal estado de algunos firmes.

Y varias trabajadoras de la empresa Abeto, que no han sido subrogadas por el Ayuntamiento y que se han quedado sin trabajo, se dirigieron al alcalde para decirle que, «por el limbo legal en el que se encuentran, no tienen derecho a cobrar el paro», por lo que rogaron ayuda. Osuna les dijo que les ayudará en la medida de sus posibilidades, pero siempre dentro de la legalidad.