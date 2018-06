La velada de muay thai que no pudo ser El Consorcio no autoriza que se celebre en el monumento «por la falta de adecuación del recinto para la celebración de esta exhibición» José Luis González, campeón del mundo, planeaba un combate en el Anfiteatro M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 10 junio 2018, 09:31

José Luis González Sanfélix, además de conseguir el título de Campeón del Mundo de Muay Thai en Tailandia en marzo de 2017, es también el autor de un proyecto para celebrar una velada de Muay Thai en el Anfiteatro Romano. Una iniciativa que, muy a su pesar, no saldrá adelante. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida no lo autoriza.

La razón que explica a HOY la entidad es que la Comisión Ejecutiva del Consorcio ha emitido un informe negativo «ante la falta de adecuación del recinto del Anfiteatro para la celebración de esta exhibición».

Del mismo modo declara que la propia Comisión Ejecutiva ha ofrecido al interesado la posibilidad de celebrar el espectáculo en otro espacio monumental más adecuado para esta exhibición, como es el Circo Romano.

La idea de llevar a cabo una velada de este arte marcial surgió de José Luis, impulsada por el padre de un joven emeritense fallecido hace poco a causa del cáncer. Este, que ha sido alguna vez patrocinador de José Luis, animó a que se organizara esta velada. José Luis aceptó encantado, sobre todo porque sería de carácter solidario. Todo lo recaudado iría a parar a la fundación creada desde la muerte de este joven.

Cuenta que no habría en la ciudad mejor lugar para celebrar esta velada que el Anfiteatro, aunque confiesa que en un principio se la planteó incluso en el Teatro Romano. «A esa primera idea el Consorcio me dijo inmediatamente que no. Pero yo albergaba esperanza de que se pudiera hacer en el Anfiteatro. Como cuando fui campeón me dijeron que me iban a apoyar en todo...», confiesa.

Dice que incluso se reunió con el Ayuntamiento para plantearles la idea. «En un primer momento me avalaron y me apoyaron en lo que quería hacer. Pero luego no sé qué ha pasado».

José Luis presentó a las instituciones un proyecto confeccionado por un ingeniero. En este documento exponía todas las condiciones y todo lo que necesitaba para poder desarrollar la velada. «Las medidas del ring y de lo que iban a ocupar las sillas para el público estaban muy ajustadas para que el Consorcio las aceptara, aunque al final no ha sido así», cuenta. Se elaboró incluso un plan de evacuación y emergencia.

Características del proyecto

En dicho proyecto, que José Luis tenía pensado desarrollar este mes de junio, se incluyen algunas características técnicas como que la densidad de ocupación en la zona de gradas sería de 1 persona por metro cuadrado para espectadores sentados al aire libre. Por tanto, se tendrían que disponer de unos 340 metros cuadrados. Es decir, esta zona sería ocupada por unas 340 personas.

Para la ocupación a pie de ring, sin asientos definidos en el proyecto, se establecieron unas 95 personas en la zona izquierda, otras 95 en la parte derecha y del lado de la seguridad se calculó una ocupación máxima de 180 espectadores sentados en la zona de la cancha.

Asimismo, se establecieron que los recorridos de evacuación no debían ser superiores a 50 metros. El proyecto también indica que, según la construcción del propio recinto del Anfiteatro, se dispone a pie de pista de tres salidas de unos 2 metros de ancho cada una de ellas.

«Mi ilusión era que, ahora que soy campeón del mundo, hacer algo en ese monumento de Mérida. Algo que le daría mucha promoción turística a la ciudad», declara José Luis.

Piensa que la alternativa de lugar que le propuso el Consorcio, el Circo Romano, no se adapta al combate de muay thai que quiere celebrar. «No se encuadra en ese monumento. Me parece más apto realizar este combate en un lugar donde antigua mente también lo realizaban los romanos».

Pero al final no podrá ser. El pasado mes de abril le dijeron definitivamente que no se podía hacer esta velada en el Anfiteatro.

José Luis cuenta que en Mérida ya ha realizado un par de iniciativas de este tipo. La última en 2016, año en el que celebró una velada solidaria en el pabellón Diocles. Esta fue a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña, para la que consiguió recaudar 4. 250 euros y a la que asistieron más de 1.000 personas.