Vecinos de Marquesa de Pinares denuncian malos olores Uno de los vecinos de la zona señalando los contenedores de donde proceden los malos olores. :: BRÍGIDO Señalan como principal motivo la falta de limpieza de los contenedores que se ubican junto a un supermercado MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Sábado, 9 septiembre 2017, 08:45

Desde bien temprano, ya se percibe el fuerte olor al comienzo de la calle de Marquesa de Pinares en confluencia con Cardero y Almendralejo. A medida que uno bala la vía principal y se aproxima a uno de los grandes supermercados que se ubican en la zona se torna aun más nauseabundo e insoportable. Justo en frente, dejando hueco para la entrada principal del edificio, se observa una hilera de unos siete contenedores para diferentes tipos de residuos.

Los vecinos de la calle, y cualquiera que ponga un pie a pocos metros de distancia, tienen claro cuál es el principal foco de los malos olores. «Desde hace por lo menos seis meses no se limpian por dentro los contenedores y por eso huele de esta forma», indica uno de los afectados al mismo tiempo que señala uno de los depósitos para residuos urbanos. En ese el vecino además advierte que el establecimiento de al lado tira en los desperdicios. «Suelen ser restos de pescado», apunta.

Condiciones

El estado de alguno de los contenedores provoca que los residentes arrojen la basura fuera

Y aunque reconocen que a los operarios de Limpieza que se encargan del adecentamiento de la calle se los ve trabajar durante la semana, recalcan que a los contenedores no se acercan. «El que haga calor puede propiciar que el olor aumente de manera considerable, pero aquí los venimos sufriendo desde hace tiempo. Es una cuestión de limpieza», critican. Y no solo eso. El estado de los contenedores además dificulta el depósito de los desperdicios en su interior, por lo que muchos optan por arrojar las basuras fuera. «Hay algunos que están rotos y no se pueden ni abrir», destacan. De ahí que insten a los responsables en estas competencias a que acometan la adecuación de los contenedores y sustituyan los que estén en malas condiciones.