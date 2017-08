Dos vecinos denuncian el abandono de una mula

Abelardo Sánchez, de la capital autonómica, recibió una llamada hace dos días por parte de su sobrino alertándole de la presencia de un animal suelto próximo a una finca que tienen a menos de un kilómetro de la cooperativa Frutaex, en dirección al municipio de Arroyo de San Serván. Sánchez no dudó ni un segundo y se personó junto a su hijo Pedro en el lugar señalado.

Allí, abandonada, con mal aspecto y atada a una cuerda se encontraron una mula. «Llamamos a la Guardia Civil, pero al encontrarnos en el término municipal de Mérida nos dijeron que no podían ayudarnos», explican los emeritenses. Decidieron también ponerse en contacto con la Policía Local y los responsables municipales de la perrera de Mérida. «Tampoco pueden hacer nada porque nos dicen que no disponen de medios para trasladar al animal y que el veterinario municipal está de vacaciones», recalcan.

Desde el lunes, padre e hijo se acercan a los terrenos para dar de beber al animal y controlar que no escape de la zona, evitando de esa forma posibles accidentes al encontrarse próximo a la carretera. «Está tan enferma que no puede ni caminar bien, no supone un gran peligro», subraya Sánchez. También añade que con la hierba fresca que hay y los almendros, el animal está bien servido de alimento. Aun así el animal presenta heridas por la mandíbula y las extremidades.

Asentamiento de rumanos

En cuanto a los posibles dueños de la bestia, los emeritenses señalan que con toda probabilidad el animal perteneció a algún asentamiento de rumanos que con la llegada del verano proliferan en la zona. «Cuando ya no les ha hecho falta o como parece enferma y no ha podido seguir el ritmo han decidido abandonarla», comentan. «No es la primera vez que tenemos que enterrar a un animal que no es nuestro en estas tierras», añaden. El año pasado otro animal apareció en la finca, pero en esa ocasión ya era tarde.

El siguiente paso que planean dar es ponerse contacto con las protectoras de animales. «Lo hemos intentado por la vía digamos legal pero no nos hacen ni caso», subrayan. Mientras cuidarán de la mula.