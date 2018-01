Usuarios de la biblioteca Juan Pablo Forner estudian con abrigos a causa del frío 01:04 Algunos de los usuarios de la biblioteca reclaman una estancia con más calor. :: brígido Se va a reparar una avería, pero la solución depende de un proyecto de mejora de la climatización del edificio, que es deficiente M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 17 enero 2018, 08:31

Si ya es duro estudiar, hacerlo con bajas temperaturas y sin poder quitarse el abrigo por el frío lo hace mucho más cuesta arriba. Precisamente esto es lo que les pasa a los usuarios que eligen la biblioteca Juan Pablo Forner, situada en el centro cultural Alcazaba. Aseguran que pasa mucho frío en la sala superior del edificio. Una estancia donde una gran claraboya preside el techo de la misma. Esto le da una gran presencia, mucha luz y queda muy bonita pero no es nada práctica debido al frío que entra por ella.

Esta situación no es nueva, se repite desde hace años. Como también se repiten las quejas de los usuarios casi todos los veranos por el calor que hace en la parte superior del edificio, sobre todo cuando fuera se alcanzan temperaturas elevadas.

Por la incomodidad de estas instalaciones, los usuarios de la misma recogen estos días firmas para solicitar, a quien corresponda, que solvente los problemas de frío del edificio. También aseguran que piden una solución a este problema a través de la sección de quejas y sugerencias de la página web del Ayuntamiento.

Algunos usuarios dicen que de los aparatos sale aire frío

Joaquina Casanova pasa muchas horas en esta biblioteca, pues prepara unas oposiciones. Tiene que estudiar con el abrigo y la bufanda puesta. Incluso se pone pañuelos por encima de las piernas para paliar un poco el frío que hace en la estancia. Dice que ha pensado incluso llevarse una estufa para calentarse un poco, porque asegura que las condiciones son deplorables. «Esto no se puede soportar. Yo vengo aquí porque es la biblioteca que mejor me cae, pero no se está bien».

Silvia Cobos, otra de las usuarias que va a la biblioteca a estudiar, asegura que si se acerca a los aparatos de calefacción «estos echan aire frío» y que así no puede estudiar.

Proyecto de climatización

Consciente de este problema, la concejala de Educación y delegada de Biblioteca, Silvia Fernández, explica a HOY que aunque durante estos días se está reparando una avería surgida en uno de los aparatos calefactores, que podría estar solventada hoy o mañana, el equipo de gobierno tiene pensado una solución más duradera y a largo plazo.

Señala que en la actualidad se hace un estudio para llevar a cabo un proyecto general de climatización en todo el edificio. De hecho, esta es una de las inversiones que se tiene previsto hacer dentro del proyecto DUSI. A este fin se destinará algo de los 12 millones de los Fondos Europeos que le corresponden a Mérida.

«El edificio como tal, estructuralmente, tiene unas deficiencias muy grandes en cuanto a la climatización del mismo. Con esta solución general conseguiríamos, no parchear el problema, sino dotar al edificio de una climatización decente, tanto en verano como en invierno», dice la concejala.

Explica que cuando entraron a gobernar hicieron, en la medida de lo posible, las inversiones que se pudieron en este sentido. Se reparó una máquina, se instalaron varios splits de aire acondicionado en la biblioteca, se arregló la puerta para que no se saliera el calor y el frío y se repararon las luminarias para que fueran mucho más eficientes energéticamente hablando.

Añade que otra de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron a la alcaldía fue firmar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada en el sector. «De hecho toda la climatización de los colegios también la lleva esta empresa. Con esto hemos mejorado bastante respecto a lo que había, pero sabemos que todavía hay que mejorar más».

Dice que también se han instalado splits de aire acondicionado en la biblioteca de la Zona Sur o en la de La Antigua, dos de los edificios donde dice Fernández que también hay problemas generales de climatización.