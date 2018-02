Los últimos del Calatrava Los pescaderos de la planta baja son los únicos comerciantes que quedan en el mercado. :: brígido El lunes finaliza el plazo para que las empresas puedan optar a realizar la obra de rehabilitación del mercado M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 24 febrero 2018, 09:40

El mercado de Calatrava ya está prácticamente vacío. Incluso más de lo que ha estado en los últimos años. Tan solo quedan en su interior, aparte de las dependencias de la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC), un par de pescaderos que aún atienden a su clientela fiel. Pero pronto tendrán que desmantelar su puesto e irse a otra parte de la ciudad, a otro local donde continuar con su negocio. Ya tienen algo visto en otro sitio.

Los demás tenderos ya venden sus productos en otras partes de la ciudad. Por ejemplo, la frutería de Dona se puede encontrar en un pequeño local situado en la parte alta de la calle Santa Eulalia, justo enfrente del Liceo. El tiempo avanza y se agotan los plazos. Se acaba el tiempo para que las empresas puedan presentar sus ofertas y poder optar a la mejora y rehabilitación del edificio. En este sentido, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, indica que en estos casos casi siempre las empresas optan por agotar los plazos para registrar sus proyectos. En el caso del Mercado de Calatrava también ocurre. Así que hasta que el próximo lunes 26 de febrero no finalice este periodo de tiempo no se sabrá el número total de empresas que podrán licitar y llevar a cabo la rehabilitación y mejora de este edificio.

De todas formas, confirma la portavoz que hay varias empresas que se han interesado por los pliegos y los detalles de este proyecto, aunque señala que aún no se ha registrado ninguna para licitar.

Al mismo tiempo, asegura que ya se está finiquitando el acuerdo con los dos pescaderos que quedan en el mercado para que estos últimos comerciantes, que son los últimos en irse, puedan abandonar sus puestos. «Como los que se firmaron el pasado mes de diciembre con los demás tenderos, queremos que el que queda sea un acuerdo tomado por ambas partes, para que todos salgamos lo más contentos posible de esta operación», explica Yáñez.

Acuerdo no cerrado

Confirma que el acuerdo aún no está cerrado. Explica que los comerciantes han planteado cuál sería su propuesta. Sobre esta, el Ayuntamiento hará su valoración, siempre de acuerdo a la ley. «El Ayuntamiento tiene su valoración inicial, tiene unos topes que marca la ley. Pero hasta que no conozcamos formalmente esas cuantías nosotros no podremos hacer las valoraciones», aclara la portavoz.

De forma paralela se trabaja para reubicar las dependencias municipales que hay aún en este edificio, como es la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Se busca un lugar apropiado para poder instalarla. Cuando esto se haga posible, se procederá al cierre del mercado. Y a partir de ahí, si alguna empresa muestra su interés, transformará por dentro el edificio para abrirlo con nuevos servicios a los vecinos de la ciudad.

Fecha de cierre concreta no hay, según insiste Yáñez. Todo dependerá en función de lo que se tarde en trasladar las dependencias municipales y del acuerdo con los dos pescaderos.