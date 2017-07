'Troyanas' remueve las entrañas del Teatro Romano 03:10 Ernesto Alterio junto a Pablo, el peqeuño emeritense, y Aitana Sánchez Gijón al finalizar el estreno / J.M.ROMERO Aitana Sánchez Gijón y Ernesto Alterio deslumbraron al público con su potencia, en un montaje con altibajos MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Viernes, 21 julio 2017, 07:23

Que la dirección del tercer montaje de la 63 edición del Festival de Teatro Clásico corra a cargo de Carme Portaceli, actual directora del Teatro Español, ya le da uno una seguridad cuando acude al estreno. Y más si el texto que rescatan, firmado por Eurípides y trasladado a la actualidad por Alberto Conejero, 'Troyanas', promete acabar con el silencio de las víctimas de las guerras de todos los tiempos.

Si la obra además cuenta con la desgarradora voz de Aitana Sánchez Gijón como protagonista y la de Ernesto Alterio para compensar, las apuestas se disparan. Y si los añadidos parecen igual de atractivos, como el resto del elenco con caras conocidas como Alba Flores, Maggie Civantos, Pepa López, Miriam Iscla y Gabriela Flores, las expectativas rozan los máximos posibles. Eso se notó el pasado miércoles con un graderío más concurrido que lo que acostumbran los estrenos, 2.702 asistentes. Ellos no dudaron en aplaudir y levantarse al finalizar la función. Eso sí, no a todos se les quedó el mismo sabor de boca.

Cierto es que el montaje se presentó al alza con una escenografía diseñada por Paco Azorín apoyada en un elemento protagonista, una enorme 'T' metálica que sirvió de pantalla en la que proyectar imágenes de guerras de este siglo. Se ubicaba bajo la diosa Ceres y tapando parte del frente escénico, una decisión de por sí controvertida, por relegar a un segundo plano al Teatro Romano. Aun así, la idea de Azorín cumplió con su función, la de remover conciencias con imágenes desgarradoras, que acrecentaban su dramatismo sobre escena cuando superaba las limitaciones de la pantalla y acaparaba gran parte del frente escénico. Imágenes impactantes de víctimas y destrucción que en el escenario romano se tornaban de una belleza angustiosa.

Cierto es también que se trataba de una adaptación muy arriesgada que jugaba muy mucho con la abstracción y el lenguaje corporal de las actrices, estrategia que suele sumar en los montajes pero que en esta ocasión, y en algunos momentos puntuales, incluso perdía fuerza por la grandiosidad del espacio.

Portaceli añadió una complicación más para los espectadores. Recuperó personajes que no se encuentran en el texto original de Eurípides, pero que también tuvieron su importancia dentro de la guerra de Troya, como Briseida y Políxena. Con dificultad y todo, la versión de Conejero era más que poesía. El texto, a caballo entre lo clásico y la visión más actual que se tiene de los conflictos, sonó contundente y nítido, dejando a un lado las grandilocuencia. Algo que a veces se agradece.

Las cinco

Bajo la 'T'. Sobre ella. Enfrente e incluso detrás. Las troyanas, unidas por el dolor que arde por dentro, jugaban con la escenografía haciendo uso de la palabra para contar sus historias silenciadas por pertenecer al bando de los olvidados. Aun así, no llegaron todas por igual, provocando fuertes altibajos.

Emocionante fue la interpretación de Gabriela Flores como Andrómaca, acompañada en escena por el pequeño Pablo, un emeritense que daba vida al hijo del gran Héctor, y que el consejo militar de los griegos lo condenó a morir. La congoja, con ellos, se asentó en la garganta de algunos presentes.

Correctas también estuvieron Alba Flores y Miriam Iscla como las hijas de Hécuba, Políxena y Cassandra. Las dos debutaron en el Teatro Romano el pasado miércoles. La primera, a modo espectro, defendió un monólogo hermoso en torno al último día de felicidad que vivió la ciudad de Troya. La segunda, Cassandra, más certera en su interpretación, desplegó ante los espectadores una intervención cargada de intensidad y altas dosis de cinismo. Con menos fuerza, aunque clara, defendió Pepa López las razones de Briseida. No cuajó de la misma manera el parlamento de Maggie Civantos, que se metía en la piel de Helena, algo desnivelada con el resto de intervenciones.

Dos titanes

No se superaron las expectativas con el montaje de Portaceli por los altibajos que las intervenciones provocaban en el ritmo de la obra, pero no por ello se trata de un montaje que no valga la pena. Lo vale y mucho, sobre todo cuando los titanes asumen el peso de la escena.

Así, Ernesto Alterio en su papel de Taltibio demostró que cuando uno se siente cómodo y seguro sobre el escenario, ni la tartamudez que le caracteriza sobre las tablas despista. Brillante estuvo como el mensajero atormentado. Como también resultó acertado el giro de su personaje, que convirtió la tragedia de 'Troyanas' en un recuerdo enclaustrado en su memoria, condenado a la eternidad y que cada noche necesita liberar de manera cíclica. Y sí Alterio gustó, mucho más lo hizo Aitana Sánchez Gijón. Su dolor, el de Hécuba, retumbó en cada columna del Teatro Romano. Un espacio que parece hecho para ella y sus ganas. Una fenómena. «Aguantarás para que el silencio no siga al crimen, para que la última palabra no sea de ellos, para que no se queden con toda la luz de este mundo». Una frase para el recuerdo de todos los que disfrutaron de una obra emotiva. Que remueve y cae como plomo. Una frase, la última de Hécuba que dejó enmudecidas a más de 2.700 personas.