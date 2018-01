Los trámites administrativos retrasan el pago de la carrera profesional municipal en Mérida Firma del acuerdo para el pago del complemento entre el alcalde y los sindicatos. :: brígido El Gobierno local espera poder culminar el expediente para abonar el pago comprometido del 33% del complemento JUAN SORIANO Viernes, 5 enero 2018, 07:52

Los trámites administrativos retrasan el pago de la carrera profesional a los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida. La cantidad comprometida no se pudo abonar antes de que concluyera 2017, como estaba previsto, pero se estima que no habrá grandes problemas para que se pueda liquidar este mes.

El equipo de Gobierno emeritense y los principales sindicatos con representación municipal firmaron el pasado mes de diciembre el acuerdo para la implantación de la carrera profesional en el Consistorio. En concreto, se reconoce el Nivel 1 a todos los trabajadores funcionarios y laborales que cuenten con más de cinco años de antigüedad. El complemento oscila entre 770 euros del grupo AP, el de menor titulación, y los 1.554 del A1, licenciados.

El acuerdo establecía el abono del 33% de este complemento anual en el último mes de 2017, otro 33% en 2018 con posibilidades de llegar al 50% si hay disponibilidad presupuestaria, y el 100% a partir de 2019.

Representantes sindicales estiman que el abono podrá llevarse a cabo en la nómina de enero

Para ello, los trabajadores debían solicitar el reconocimiento del nivel correspondiente antes del 23 de diciembre. Las primeras estimaciones señalaban que en torno a 475 empleados del Ayuntamiento tenían derecho al cobro del complemento. Sin embargo, fuentes sindicales señalan que finalmente el número ha sido superior, ya que se ha debido incluir a personas que han cumplido en los últimos meses los cinco años de antigüedad requeridos para recibir esta asignación.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, indica que se estima que la medida beneficiará a 498 trabajadores. De ellos, 116 forman parte del grupo AP, 107 del grupo C2, 167 del C1, 60 del A2 y 48 del A1. Atendiendo a la cantidad que les corresponde, el abono del 33% del complemento supone para el Ayuntamiento de Mérida un desembolso de 165.101,64 euros.

Trámites en marcha

Aunque la previsión era abonar esta cantidad antes de que terminara 2017, finalmente no ha sido posible llevar a cabo los trámites necesarios para liquidar el complemento. Carmen Yáñez señala que aún no ha concluido el expediente para poder dar la orden de pago.

Como explica, la Delegación de Recursos Humanos debe revisar cada caso antes de dar el visto bueno al abono, por lo que el número de perceptores aún no es definitiva. La intención del Gobierno local es que todos los trabajadores con derecho puedan cobrar el complemento a la vez, de ahí que hasta que no se termine el expediente completo no se procederá al pago. Para ello, la cantidad citada está reservada.

Aún no hay fechas para la conclusión de los trámites, pero los representantes de los trabajadores estiman que no debería haber problemas para que se pudiera tramitar el abono a lo largo de este mes. Así lo considera Juan Luis Lancho, de CC OO, quien confía en que el complemento se pueda incluir en la nómina de enero.

Lancho señala que, aunque el acuerdo con los sindicatos establecía el pago antes de que terminara 2017, los representantes sindicales comprenden que en la práctica esta medida era difícil de llevar a cabo, debido a la acumulación de festivos, al hecho de que hay trabajadores de vacaciones y a la propia carga de trabajo de Recursos Humanos, que en la actualidad tramita cuestiones como las contrataciones del plan de empleo social.

En cualquier caso, Lancho indica que no hay ningún problema en que el pago del complemento se retrase algunas semanas. Como apunta, lo importante es que se ha conseguido un acuerdo con el Gobierno local para el reconocimiento de la carrera profesional, tal como han hecho otras administraciones públicas de la región.