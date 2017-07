«El Teatro Romano son los ojos del tiempo y lo voy a disfrutar al máximo»

Reconoce que ya siente «mariposas», como ella mismo las califica, asentadas en su estómago y que ganas no le faltan de mostrar al público todo lo trabajado durante los últimos meses. Y no es para menos. Amaia Salamanca se estrena en el Teatro Romano dando voz a Electra, una mujer con sed de venganza y hambre de justicia, aunque ello suponga planear junto a su hermano el asesinato de su propia madre. Y lo hace además en el seno del montaje que protagoniza el arranque oficial de la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, 'La Orestíada' y bajo la dirección de un grande cuando se trata de teatro, José Carlos Plaza. «Gracias a él he llegado a sitios y lugares en los que nunca me había encontrado como actriz», resalta Salamanca, que confiesa haber experimentado toda una clase magistral con el proceso de creación de su personaje.

-Su primera vez en el Teatro Romano, ¿qué sensaciones tiene?

-Se juntan muchas cosas. Me siento emocionada por tener la oportunidad de estar aquí en Mérida, que como actor es uno de los momentos que más te pueden llenar en el mundo, y disfrutando de todo el viaje que he realizado para llegar hasta aquí. Han sido dos meses muy intensos. Además de estar ensayando esta función, he estado trabajando en una serie de televisión. Por las mañanas me centraba en la serie, por las tardes en los ensayos de teatro, y bueno, después llegar a casa con los niños y demás. Pero también son etapas que como actor tienes y de las que no puedes escapar. A mí me apetecía mucho, tenía muchas ganas y cuando haces algo con tantas ganas, te da igual el cansancio y lo que sea.

«Para mi personaje matar a su propia madre es hacer justicia» «Me apetecía mucho estar aquí, tenía muchas ganas y cuando es así, te da igual el cansancio»

-¿Cómo ha sido el encuentro con el escenario?

-Mi primer encuentro con el escenario fue el viernes pasado durante el día, y el bonito fue el sábado por la noche con el primer ensayo. Parece mentira porque te lo cuentan muchos actores, pero es cierto que cuando entras y ves todo aquello te das cuenta de lo inmenso que es. Son los ojos del tiempo. Es algo que lleva ahí 2.500 años, y tú vas a ser uno más de los que representen una función como otros tantos han hecho. Es muy emocionante. Tú puedes estar en otros teatros, con otras obras y te pueden mover otras cosas, los compañeros o por lo que es la obra, pero este teatro es mucho teatro. Es muy especial. Es de los que dices «solo te queda disfrutarlo».

-Hábleme de su personaje...

-Electra es una chica joven que admira mucho a su padre. Ha recibido una buena educación, como princesa de palacio que es. Su padre se va a la guerra de Troya, y espera diez años su regreso. El complejo de Electra habla del enamoramiento de ella por su padre, de tanta admiración que tiene por él. Entonces él regresa y su madre lo mata. Esto a Electra no es que la vuelva del todo loca, la desajusta más bien y le entra una sed de venganza y de odio con respecto a su madre que termina por planear con Orestes, su hermano, su muerte para hacer justicia. Para ella matar a su madre es hacer justicia porque le quitó todo lo que más quería. Todo este proceso es mucho más amplio y profundo que lo que acabo de contar. Esto solo es la punta del iceberg de todo lo que hay debajo para poder llegar a eso. Lo he conseguido a base de un análisis profundo de texto con José Carlos Plaza, que ha tenido mucha paciencia conmigo. Ha sido una maravilla trabajar así. En televisión no trabajamos de esta manera. Aquí contamos con más tiempo en mesa para analizar el texto, buscar imágenes y me ha puesto en otro punto distinto al que yo no estaba acostumbrada a trabajar.

-¿Cómo ha sido trabajar con José Carlos Plaza?

-Ha sido una oportunidad única. No había conocido nunca jamás a alguien así. Trabajar con él y a su manera es un disfrute. Te pone en situaciones límite. Es sincero como nadie. Si hay algo que no le gusta te lo va a decir, pero también te lleva a unos extremos que uno no está acostumbrado. Te saca de tu zona de confort. Tiene muchas formas de trabajar y eso lo valoro mucho.