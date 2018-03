El servicio de limpieza de edificios públicos volverá a manos del Ayuntamiento de Mérida Álvaro Vázquez, Juan Francisco Blanco, Osuna y Carmen Yáñez, durante la firma del pacto. :: brígido Este es uno de los puntos del acuerdo pactado ayer entre el PSOE e IU, que se abstendrá para que se aprueben los presupuestos de 2018 M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 27 marzo 2018, 07:46

El grupo municipal de Izquierda Unida permitirá aprobar los presupuestos municipales del ejercicio 2018 durante un pleno que se celebrará en abril. Lo hará mediante su abstención en la votación inicial y definitiva. Y siempre que se cumplan varias condiciones por parte del equipo de gobierno local.

Estas condiciones han sido incluidas en el pacto que firmaron ayer IU y el PSOE local. Entre ellas destacan el compromiso de que el servicio de limpieza de edificios escolares y públicos vuelva a ser de gestión municipal, y que se incorpore al presupuesto el superávit de la liquidación correspondiente al ejercicio 2017 en las inversiones que se acuerden, una vez sea autorizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

PUNTOS DEL PACTO Creación de una partida presupuestaria Destinada al fomento del alquiler social y creación de un Fondo de Garantía Familiar para garantizar el sostenimiento de suministros básicos. Incremento de las consignaciones Destinadas al mantenimiento de instalaciones deportivas municipales de la ciudad. Iniciar los trámites Para la instalación de un parking provisional en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés. Fomentar la capacidad de producción Del Centro Especial de Empleo La Encina. Iniciar los trámites Para la realización de una convocatoria de un concurso de provisión de todos los puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla municipal. Aprobación de una instrucción por la que se regula la incorporación a los procesos de licitación De cláusulas sociales, laborales, protección medioambiental y de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad. Aprobación de un reglamento Para objetivizar la concesión de conplementos salariales de productividad. Elaborar una propuesta ante la Junta Para la modificación de las áreas de escolarización, aumentando su número y realizando divisiones con una extensión homogénea. Las medidas aprobadas Requerirán la determinación de un calendario de ejecución. Creación de una comisión de seguimiento entre los firmantes del pacto Para que pueda evaluar periódicamente durante el próximo año los acuerdos alcanzados y fiscalizar la ejecución de los mismos.

Respecto a dónde se invertirá el superávit, el acuerdo establece que se pactará entre ambos partidos, pero es seguro que se centrarán en infraestructuras deportivas, viarias y educativas, así como en políticas sociales.

El acuerdo fue firmado por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el coordinador local de IU, Juan Francisco Blanco. Al acto de la firma también acudieron el concejal de IU, Álvaro Vázquez, y la portavoz del equipo de gobierno y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez.

Juan Francisco Blanco explicó que, a pesar del acuerdo, Izquierda Unida se abstendrá en los presupuestos porque hay cosas con las que no están de acuerdo con el gobierno.

Sí está a favor de que el servicio de limpieza de edificios públicos pase a estar de nuevo en manos del Ayuntamiento, labor que hasta ahora gestionaba la empresa Abeto. Dicha empresa tenía contrato hasta el 9 de abril. Por el nuevo acuerdo, se ha decidido que la gestión del servicio no volverá a salir a concurso y será asumido por el Ayuntamiento.

La concejala de Hacienda Carmen Yáñez explicó que volver a municipalizar el servicio de limpieza de edificios públicos era una actuación que el gobierno local quería tomar desde principios de legislatura, pero «la situación económica, el Plan de Ajuste o la Ley de sostenibilidad no nos permitía tomar esta decisión», aclaró. «A día de hoy es posible por el proceso de mejora que hemos tenido en el ámbito económico, y porque hemos sido cumplidores».

Yáñez anunció que el próximo 9 de abril ya tiene que estar en manos públicas el servicio de limpieza de los edificios públicos, y los trabajadores dependiendo también del Ayuntamiento.

El contrato del servicio de limpieza, que gestiona Abeto, se extingue el próximo 9 de abril

Respecto a la futura plantilla, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna ha explicado que hasta que no se defina el número de empleados que se dedicarán al nuevo servicio, no se sabrá el coste que supondrá para las arcas municipales. «Queremos que sea similar o inferior al coste actual de contrato, que se estima en casi 1.300.000 euros al año», indicó.

Actualmente la plantilla estable está formada por 41 trabajadores. Esto no quiere decir, dice Yáñez, que todos se subroguen por parte del Ayuntamiento. «En caso de subrogación por el Ayuntamiento, volvería el mismo número de trabajadores que salieron en su día del servicio municipal de limpieza de edificios públicos.

El concejal de IU Álvaro Vázquez aclaró que recuperar este servicio no tendrá ningún coste para el Ayuntamiento. «Como el contrato se ha resuelto cuando se ha finalizado, no hay que indemnizar a la empresa. No tiene coste añadido». Y añade que a todos los trabajadores que pasen a este servicio se les aplicará el convenio municipal.

El concejal indicó en este sentido que cree que el acuerdo «es bueno para la ciudad, que es en realidad el fin que se persigue».