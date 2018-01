«Quiero empezar a investigar la huella del Islam en Extremadura» José María Barbado muestra en su ordenador una foto de uno de sus viajes. :: j. m. romero Nacido en Madrid, muy apegado a Cabeza del Buey, y asentado en Mérida, quiere sacar su libro 'La huella del Islam' a través de crowdfundingJosé María Barbado Profesor jubilado y escritor M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 21 enero 2018, 09:36

Aunque nació en Madrid y ha desempeñado su labor profesional como docente en varios lugares de la provincia de Málaga, José María Barbado, ahora que ya está jubilado, vive desde hace unos meses en Mérida, donde se ha comprado un piso. Pero sus lazos con Extremadura no se quedan ahí. También ha pasado mucho tiempo en la localidad pacense de Cabeza del Buey.

De todos modos, decidió recalar en la capital autonómica porque aquí tiene una hermana y en Cáceres están varios de sus hijos y su nieto. Así puede estar más cerca de ellos.

Maestro jubilado y gran aficionado a la historia, los viajes y la arqueología, ha participado desde muy joven en hallazgos, excavaciones y estudios históricos en la tierra extremeña y en Andalucía. Allí se sumergió en el estudio de la sociedad andalusí hasta su desaparición, tras la expulsión de los últimos moriscos en el siglo XVII.

El libro surge de las experiencias del autor por países que tienen o han tenido relación con la cultura islámica

Una amiga suya, que es investigadora, está estudiando la expulsión de los moriscos después de la rebelión y concluye que muchos de ellos vinieron a Mérida, Badajoz, Plasencia o Trujillo.

«A partir de esto vamos a investigar en los distintos archivos parroquiales cómo se fueron desplazando del reino de Granada a la zona de Extremadura, entre otras». Confiesa además que, ya que vive en la región, va a empezar a investigar la huella del Islam en Extremadura.

No es una guía de viajes

El pasado 11 de enero se lanzaba un crowdfunding para sacar adelante la publicación 'La huella del Islam'. Basado en sus conocimientos y experiencias en países que han tenido relación con la cultura árabe, se lo ha planteado con el fin de entretener e ilustrar a los futuros viajeros. Pero sobre todo de mostrar otras maneras de entender el día a día.

Quiere dejar claro, para no confundir al lector, que el libro no es una guía de viajes ni una publicación de investigación erudita que hable del Islam, pues José María no se considera un especialista en este tema. Es un libro dedicado a la gente que le gusta la literatura de viaje, que le gusta viajar o que le gusta leerlo para animarle a viajar de una manera distinta y obviando totalmente los paquetes turísticos aunque tampoco haciendo un viaje de aventuras. «Pienso que los paquetes turísticos alteran la realidad de lo que uno ve».

El libro surge a partir de las experiencias del autor por países que tienen o han tenido relación con la cultura islámica: Marruecos, Yemen, Uzbekistán... Y también a países que estuvieron bajo el Imperio Otomano, como Turquía, parte de Rumanía, Bulgaria y Bosnia.

Aunque asegura que hay material como para dos libros, va a hacer solo uno. «Con el crowdfunding quiero realmente valorar si la gente, de antemano, podría estar interesada en adquirir el libro. La gente no sabe cómo es el libro, pero simplemente por el título puede hacerse una idea de su contenido».

Si José María comprueba que se reúne la cantidad de personas suficientes para poder lanzar la publicación, irá adelante con ello.

El crowdfunding, ubicado en la plataforma Verkami, y organizado por la Editorial Cuatro Hojas, estará abierto hasta el 20 de febrero para todo aquel que quiera reservar el libro por adelantado, beneficiándose así de las ofertas que ofrece el autor.

Algunas de las ventajas son que no se cobran gastos de envío y va firmado por el autor si es un solo libro. En este caso costaría 18 euros. Y costaría 25 euros si se incluye una de las fotografías dedicada de las que aparece en el libro. Por el momento va a hacer una tirada de 100 ejemplares, lo justo «para cubrir gastos». Si funciona, hará una tirada mayor, que también incluya la distribución en librerías.