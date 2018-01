La protectora Salvemos Animales busca un local para almacenar sus enseres Algunas integrantes de SAM, en las antiguas instalaciones. :: hoy Tras cerrar la residencia canina Alpha, donde tenían sus pertenencias, buscan un lugar donde guardar las mantas y el pienso de los canes M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 10 enero 2018, 09:13

La protectora Salvemos Animales de Mérida (SAM) se ha quedado sin espacio para guardar sus pertenencias. Ahora no saben dónde guardar el pienso, los medicamentos y el material de abrigo que la gente ha donado para el cuidado de los animales que tienen a su cargo y que en la actualidad son alrededor de 20.

SAM lleva cuatro años participando activamente en el rescate de animales abandonados, así como su posterior difusión en redes sociales para acogida o adopción. Cientos de perros y gatos se han salvado de unas pésimas condiciones, o incluso de la muerte, gracias a la labor que desempeñan sus voluntarios. En la asociación están cinco personas, pero cuando hay campañas que realizar u otro tipo de eventos cuentan con más ayuda.

Hasta finales del año pasado mantenían sus pertenencias en la Residencia Canina Alpha. Pero tras su cierre se han visto obligados a sacarlas del espacio que le habían cedido. Ahora buscan un trastero o un local en el que les quepa el material del que disponen.

Necesitan un inmueble, nave o trastero que se pueda cerrar con llave para que no les roben

No tienen para alquilar

Alessandra Ricetti, presidenta de la protectora y miembro activo de la asociación, dice que le entristece que la labor que realizan no sea reconocida por parte de las administraciones.

Asegura que no tienen dinero para alquilar un espacio, ya que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. «Necesitamos algún sitio donde podamos acceder libremente. El abandono no tiene hora y puede que necesitemos alguna medicina o cama en cualquier momento del día o de la noche». Este debe poder cerrarse con llave para que no les roben. «Nos sirve un trastero, una nave, un cuarto, una sala... cualquier cosa».

La asociación asegura que ha pedido ayuda al Consistorio para que le preste uno de los locales que tienen disponibles, pero les han dicho que actualmente están todos ocupados, que hay lista de espera y que deben hacer una petición por escrito. SAM indica que ese formulario ya lo han enviado al Ayuntamiento emeritense.

De momento han lanzado una campaña de petición de ayuda en las redes sociales para encontrar un almacén propicio. «Es tan triste saber que en la ciudad hay inmuebles abandonados, cerrados o desocupados... Y nosotros, que prestamos una labor altruista a la sociedad, tenemos siempre que vernos en situación de abandono, dependiendo siempre de favores. Nos duele que por parte de la administración no haya ninguna ayuda», lamentan.

De forma periódica, la asociación organiza mesas informativas para hablar sobre adopciones de animales, rescates, casas de acogida o leyes de protección animal. Ahora también se centran en buscar un local.