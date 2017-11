La protectora Salvemos Animales de Mérida, a punto de quedarse en la calle

La protectora Salvemos Animales de Mérida (SAM) está a punto de quedarse sin espacio para guardar sus pertenencias, tales como pienso, medicamentos, material de abrigo, entre otras cosas que la gente ha ido donando.

SAM lleva cuatro años participando activamente en el rescate de animales abandonados, así como su posterior difusión en redes sociales para acogida o adopción. Cientos de perros y gatos se han salvado de unas pésimas condiciones, o incluso de la muerte, gracias a la labor que desempeñan estos voluntarios.

Hasta hace poco mantenían sus pertenencias en la Residencia Canina Alpha, pero tras el cierre de ésta, se han visto obligados a sacarlas del espacio que le habían cedido altruistamente. Ahora buscan un trastero o un local en el que les quepa el material del que disponen para el salvamento de los perros.

A Alessandra Ricetti, presidenta de la protectora, le entristece que la labor que realizan no sea reconocida por parte de las administraciones. «Estamos solas y abandonadas como los perros que recogemos», indica. Asimismo se muestra preocupada y asegura que no tienen dinero para alquilar un espacio, ya que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. «Necesitamos algún sitio donde podamos acceder libremente porque el abandono no tiene hora y puede que necesitemos alguna medicina o cama en cualquier momento del día» y añade que debe estar cerrado con llave para que no les roben.

La asociación ha pedido ayuda al Consistorio para que le preste uno de los locales que tienen disponibles, pero indican que actualmente están todos ocupados, hay lista de espera y deben hacer una petición por escrito. SAM indica que ese formulario lo enviaron al ayuntamiento emeritense hace varios años. De momento, han lanzado una campaña de petición de ayuda en sus redes sociales para encontrar un almacén propicio.