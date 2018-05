Los juicios en Mérida por los trabajadores no subrogados de Abeto empezarán en noviembre Algunas de las trabajadoras de Abeto que no han sido subrogadas por el Ayuntamiento. :: brígido Tras el acto de conciliación entre las partes, los empleados podrán cobrar el paro, algo que no se les había garantizado M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 25 mayo 2018, 08:18

Esta semana se ha celebrado en Badajoz el acto de conciliación entre el Ayuntamiento, la empresa Abeto y los abogados de los trabajadores de esta empresa que no han sido subrogados por el Consistorio y que prestaban su servicio limpiando centros municipales. «El acto se cerró sin acuerdo, pues las partes siguen enconadas en sus posiciones. El Grupo Abeto considera que debe haber subrogación y el Ayuntamiento lo niega». Así lo explica Candelaria Carrera, la abogada del despacho Openlaw que lleva el caso de los trabajadores, y que también defiende que debe haber subrogación.

Si algo positivo se puede sacar de este acto de conciliación, según explica Carrera, es que va a servir para que las 23 personas que no ha subrogado el Ayuntamiento van a poder cobrar el desempleo. Algo que hasta ahora no se les garantizaba. «Estos trabajadores han tenido un problema añadido. Cuando han ido a solicitar al Sexpe la prestación por desempleo se la han negado porque en la extinción del contrato que les aportaba Abeto se decía que eran trabajadores que iban a ser subrogados. El Ayuntamiento ha tardado mucho en contestar por escrito que no los subrogaba y el Sexpe no lo consideraba suficiente. Pero ahora entendemos que con la papeleta de conciliación van a poder, al menos, cobrar esa prestación», explica Carrera.

Entiende que debe haber subrogación y que el Ayuntamiento «tiene la obligación de contratarlos nuevamente, igual que ha hecho con los demás trabajadores que tenía Abeto».

Carrera: «El hecho de que sea una administración pública quien municipaliza un servicio no significa que no tenga que subrogar»

Lo que espera Carrera es que salga el juicio cuanto antes para poder resolver esta situación. En este sentido, explica que ya están empezando a notificar los primeros señalamientos para el mes de noviembre.

Indica que este es un asunto que se está estudiando con mucha profundidad «siempre a la luz de la normativa que existe, no solo española, sino también Europea. La UE en este sentido es muy clara. El hecho de que sea una administración pública quien municipaliza un servicio después de haber tenido una contrata no significa que no tenga que subrogar a los trabajadores ni que tenga la obligación de volver a contratarlos», insiste.