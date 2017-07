Los portavoces de la oposición ofrecen su ayuda a Osuna con la azucarera Recreación virtual de cómo sería la planta azucarera que se instalaría en ExpacioMérida. :: HOY Tras la reunión celebrada ayer con el primer edil, los grupos municipales valoran de manera positiva la posible instalación de la industria árabe en la ciudad MARTA PÉREZ GUILLÉN mérida. Miércoles, 5 julio 2017, 07:37

Sobre el papel y a priori, «todo parece bonito». No es más que el pálpito de los portavoces de la oposición tras la reunión mantenida ayer con el primer edil, Antonio Rodríguez Osuna. En dicho encuentro, el alcalde comunicó a los presentes la intención del grupo árabe Al-Khaleej Sugar, uno de los principales productores mundiales de azúcar, de instalar una gran planta azucarera en el parque industrial ExpacioMérida, al lado de la A-66 y a unos cinco kilómetros de la capital autonómica.

Y aunque Mérida no es la única ubicación que el grupo está considerando para instalar su planta, compite con Reino Unido como ya anunció HOY, Osuna no ha querido perder la oportunidad de comunicar al resto de fuerzas políticas el estado de las negociaciones. «No hay nada concreto todavía, la última reunión que mantuvieron con la empresa fue en marzo, pero entendemos que se trata de un proyecto serio, que será beneficioso para la ciudad y todo lo que sea beneficioso para Mérida tendrá nuestro apoyo», explicó Pedro Acedo, portavoz del PP, al terminar el encuentro.

También añadió que desde su agrupación no han dudado en tender la mano al primer edil para conseguir que el grupo árabe decida finalmente decantarse por la ciudad. «Hay que poner toda la carne en el asador y ayudaremos en todo lo que se pueda», destacó Acedo.

La instalación de la planta supondría una inversión de 400 millones y 200 empleos

De igual manera se posiciona Mérida Participa. Ramón Carbonell adelantó que «medioambientalmente no parece haber ningún fallo», por lo que no pueden más que dar luz verde al proyecto. Aun así, desde la agrupación municipal reconocen sentir una pizca de incredulidad. «Ojalá y todo sea verdad», recalcó Carbonell, que además añadió que «probablemente todos los problemas que arrastra Mérida y su comarca se solucionarían si el proyecto y la instalación de la azucarera salieran para adelante». El concejal además comunicó que ha solicitado al alcalde estar presente en las próximas reuniones con la empresa. Aunque por el momento no hay fechas sobre la mesa.

Posible reducción de tasas

Carbonell también indicó que las negociaciones parecen ir orientadas a posibles reducciones de tasas e impuestos, siempre dentro del marco legal, con el fin de facilitar la implantación de la industria. «Llegado el momento tendríamos que sopesar si compensa o no que paguen menos IBI, por ejemplo», explicó el portavoz de Mérida Participa.

Sobre todo si se tiene en cuenta que la industria, según la consultoría extremeña Arram, que ha asumido la gestión de la iniciativa empresarial, supondría una inversión de al menos 400 millones de euros y generaría 200 empleos directos. La fábrica podría llegar a procesar hasta los 5,4 millones de toneladas de remolacha al año, con las que se producirían unas 864.000 toneladas (Tn) de azúcar blanca. De azúcar moreno podría procesar 900.000 Tn al año y obtener unas 882.000 de esa variedad.

En esa línea, aunque algo más escépticos, se encuentra IU Mérida. «Habrá que esperar a ver cuáles son los condicionantes y cuál es la oferta que la empresa realiza al Ayuntamiento de Mérida. Si todo está en orden apoyaremos el proyecto como no puede ser de otra forma», indicó Álvaro Vázquez, portavoz de la agrupación municipal. Aún así el concejal dejó claro que «desde su partido no creen que la postura del Ayuntamiento de Mérida vaya a ser determinante para que el grupo árabe se quede aquí o prefiera ubicar su planta en Reino Unido, tendrán seguro en cuenta otros factores».

Todo apunta a que la decisión del grupo Al-Khaleej Sugar se conocerá dentro de unos meses. Probablemente una vez que finalice el verano. Ahora, se encuentra a la espera de la resolución de la Junta de Extremadura sobre la solicitud ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto.