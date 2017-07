El PP pide la nulidad de las listas del Plan de Empleo Social y el Consistorio defiende el proceso REDACCIÓN mérida. Jueves, 6 julio 2017, 08:37

El Grupo Municipal Popular, encabezado por Juan Carlos Perdigón como portavoz de la comisión de Personal, denuncia irregularidades en el proceso de selección del Plan de Empleo Social.

«Hasta nuestro grupo se han acercado aspirantes, como es el caso de Cristina, una mujer desempleada, con un hijo a su cargo que recibió hasta dos llamadas del Ayuntamiento para firmar un contrato. Había sido seleccionada», recalca Perdigón, quien además añade que tras la firma del mismo, hubo un revuelo por quejas de otros aspirantes y finalmente su contrato fue roto. «Le indicaron que la habían llamado por error», subraya. Y no es el único caso que conocen. Perdigón también destaca que «han publicado las listas definitivas de aspirantes sin resolver las quejas, las reclamaciones y las alegaciones interpuestas, por dejadez y desidia». De ahí que el PP pida la nulidad de las listas definitivas del Plan de Empleo Social.

Carmona responde

La respuesta por parte del Consistorio no se ha hecho esperar. Mercedes Carmona, delegada de Recursos Humanos indica que «los tiempos han cambiado y no son los políticos quiénes entran y no en la Administración local».

También que confía plenamente en todos los funcionarios municipales, y en especial, en los que quieren formar parte de los procesos selectivos. «Un político no se puede permitir despreciar la labor que vienen desempeñando los funcionarios municipales, ya formen parte de un tribunal o de un sindicato, de forma tan descarada», apunta.